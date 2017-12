Xavi Sastre: "Las sensaciones que transmitía no eran buenas y me veía con las pilas bajas"

Ayer fue una mañana de emociones para un Xavi Sastre que se despedía entre lágrimas del Bahía San Agustín después de cuatro años y medio vinculado al club, primero como director técnico y, posteriormente, también como entrenador del primer equipo.

El pasado domingo le trasladaba al presidente del club Guillem Boscana su decisión de dejar sus dos cargos en la entidad y se desvinculaba del Bahía San Agustín tras llegar a un acuerdo económico.

Ayer, en su rueda de prensa de despedida, el técnico mallorquín agradecía a directiva, jugadores, afición y medios de comunicación el trato recibido en su etapa en el Palma y deseó lo mejor al equipo y al club.

El momento más emotivo, con alguna lágrima incluida, llegó cuando Sastre agradeció a la afición su apoyo. La decisión la ha tomado, confesó, por "las sensaciones" de que no era capaz de sacar el máximo potencial de la plantilla. Notaba cómo "no llegaba los jugadores como lo hacía en otras etapas", y eso le hizo plantear desde hace un tiempo su continuidad en el equipo. "No es una decisión por un calentón de perder el viernes. Le di muchas vueltas hace dos o tres semanas. Han sido cuatro partidos que me han hecho pensar si era positivo para estos jugadores que yo estuviera. Cuando las cosas no van bien mucha culpa es del entrenador", confesó.

El ya exentrenador y director deportivo del Iberostar Palma recordó que desde su llegada al club se despidieron dos entrenadores (Maties Cerdà y Ángel Cepeda) y que en ambos casos, al igual que ahora, se toma la decisión por las sensaciones que transmitía el equipo. "Las sensaciones no eran buenas. He hecho de director deportivo. Me decía a mí mismo que las sensaciones que yo me transmitía no eran buenas y que me veía con las pilas bajas. Las sensaciones iban a peor y ya el viernes incluso pasé vergüenza y era culpa mía", añadió un Sastre muy crítico consigo mismo.

Una vez tomada la decisión, el exentrenador del Palma se declara un aficionado más del equipo y aseguró que tiene la intención de ir el sábado a Son Moix a ver el partido ante el Ourense pero "habrá que ver cómo está el cuerpo". "El sábado hay que ganar sí o sí. Le pido a los jugadores que ganen por mí", declaró. En cualquier caso, pidió a la afición que "sigan animando al equipo porque Mallorca y Palma se merecen un equipo en la ACB". Quiso despedirse, entre lágrimas, de todos ellos. "Me quiero despedir de los aficionados. No tengo más que palabras de agradecimiento porque me he sentido muy querido por la afición mallorquina", confesaba, emocionado, el ya extécnico del Iberostar.

También tuvo palabras de agradecimiento para plantilla y directiva, en especial al presidente Boscana, a su lado, por apostar por él hace más de cuatro años para ocupar el cargo de director técnico del club. "Han sido unos años increíbles. Quiero agradecer a Boscana por apostar por mí como director deportivo hace cinco años. Para mí era un sueño estar en Son Moix para dirigir este club. Le estaré agradecido toda la vida. También dar las gracias a los jugadores. No tengo nada que reprocharles. Creo que hemos hecho una buena plantilla pero no hemos llegado a sacar su máximo. Estoy seguro que el próximo entrenador tocará la tecla y sacará toda su calidad", expresó Sastre.que quiere descansar "dos o tres meses" antes de que salga algo.