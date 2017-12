El PSIB acepta a Busquets como vicepresidenta del Govern

Después de siete horas de reunión entre ayer y hoy, PSIB y Més han desencallado las negociaciones y Bel Busquets será la vicepresidenta del Govern, tal y como proponían los econacionalistas. El relevo de Biel Barceló en la vicepresidencia queda ahora en manos de la presidenta, Francina Armengol, y de la líder de Més, Bel Busquets, que se reunirán mañana para escenificar el acuerdo y dar por cerrada la crisis de Govern.

A la salida de la reunión mantenida por la mañana, el dirigente de Més, Lluis Apesteguia, ha explicado que con la reunión se cumplía "la tarea que se nos había encomendado de reflexionar conjuntamente". En los mismos términos se ha expresado el conseller y portavoz del PSIB, Iago Negueruela que si bien ha dejado claro que todavía no se ha aceptado el nombre de Busquets como vicepresidenta -una cuestión de formalidad para que sean Armengol y Busquets quienes cierren conjuntamente el acuerdo mañana-, ha insistido en que no había "vetos" ni que se haya trasladado a sus socios que su propuesta no cumpla el perfil que reclama la presidenta Armengol.

De este modo, mañana se oficializará que Busquets asume la vicepresidencia y la conselleria de Turismo en sustitución de Biel Barceló, que dimitió el pasado miércoles tras perder el apoyo de Armengol y Més por sus vacaciones gratis en Punta Cana destapadas el martes por este diario. Pese a que todo apuntaba a la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, la cúpula del partido controlada por el PSM la vetó y optó por su coordinadora.