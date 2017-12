¿Por qué papel se enfrentaron Ben Affleck y Matt Damon?

Después de la marcha de Christian Bale, que dio vida a Batman en la trilogía El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, Ben Affleck recogió el testigo del actor galés y se enfundó en el traje de Bruce Wayne. Sin embargo, anteriormente Affleck intentó encarnar a otro personaje de Gotham. El intérprete californiano hizo la prueba para el papel de Robin.

Ben Affleck acudió al programa Jimmy Kimmel Live para promocionar Liga de la Justicia, que se estrenó el pasado 17 de noviembre. Para sorpresa de los espectadores, el actual Batman del Universo extendido de DC ha confesado que acudió con Matt Damon a la audición para conseguir un papel en la cinta de Batman que Tim Burton dirigió en 1989.

"No estábamos seguros de qué película era porque nos dijeron que era un proyecto secreto", afirma Affleck. "Nos dieron una escena general y estúpida sobre un niño que quería montar una especie de BMX. Cuando fuimos nos dijeron 'No queremos que nadie sepa sobre esto, así que tenéis que guardar el secreto, pero en realidad es una audición para una película de Batman que está haciendo Tim Burton y el papel es el de Robin'", narra el actor.

"Ambos hicimos la prueba para Robin y los dos estábamos seguros de que conseguiríamos el papel", recuerda Affleck, que finalmente compartió escena con Damon en El indomable Will Hunting, cinta con la que se alzaron con el premio Oscar e Mejor guión original. Finalmente Tim Burton y los productores del filme decidieron no incluir el personaje de Robin porque "era una relación ambigua".