Caso Cursach: El 'dos' de Cursach no reúne el dinero para salir de la cárcel

Tolo Sbert, el principal ejecutivo del grupo Cursach, tiene muchas dificultades para reunir el dinero que el juez le exige como fianza para poder abandonar el centro penitenciario de Palma, donde lleva ingresado desde el mes de marzo. El magistrado Manuel Penalva le exige que abone una fianza de medio millón de euros, porque entiende que el investigado tiene medios económicos más que suficientes para hacer frente a esta cantidad.

Debido a que la decisión del juez no se comunicó hasta última hora de la mañana del miércoles, lo que hacía casi imposible reunir ese día el dinero de la fianza, se esperaba que Sbert, a través de su abogado o de sus familiares, consiguiera en el día de ayer cumplir con las condiciones que le exigía el juez. Sin embargo, se comunicó al juzgado que no tenía el dinero, ni contaba de momento con la posibilidad de encontrarlo, ni siquiera a través de un préstamo bancario. Por ello, se desconoce si podrá reunir este medio millón de euros en los próximos días.

Debido a estas dificultades no se descarta que su abogado recurra el auto del juez, no tanto porque no esté conforme en que se decrete la libertad de su cliente, sino con el objetivo de conseguir una rebaja de la fianza.

La libertad del ejecutivo del grupo Cursach fue solicitada por la propia fiscalía Anticorrupción, que entiende que una vez que ya se ha levantado el secreto de la investigación, no existen motivos suficientes para mantener la situación de prisión preventiva de Tolo Sbert. Sin embargo, ello no supone que la fiscalía no siga manteniendo que ha cometido graves delitos, muchos de ellos castigados con duras penas de prisión.