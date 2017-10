Carbonell, sobre su conversación con el número dos de Cursach: "Lo siento, soy simpática"

La directora general de Turismo, Pilar Carbonell, ha justificado el tono de su conversación telefónica con el número dos de Cursach, Tolo Sbert, en que es "simpática". "Le dije hola Tolo, como podría decir 'hola Carlos' o 'hola guapísimo'. Soy simpática, lo siento, soy así", ha explicado la directora general, que ha negado "ningún trato de favor" al grupo empresarial del magnate de la noche ahora en prisión. "Le dije 'no passis pena' porque es una expresión muy mallorquina, en castellano no se lo hubiera dicho. Si le dije 'no pases pena' es que se hará el informe pero cuando toque", ha señalado Carbonell en su comparecencia por la polémica conversación.

"Soy un cargo público y tengo que atender a todo el mundo", ha defendido Carbonell, quien ha recordado al inicio de su intervención que "no se me ha citado a declarar ni como testigo ni como investigada". La directora general ha señalado que el expediente para la reforma del Megapark por el que habló con Sbert "entró en el Govern el 5 de noviembre de 2015 y se resolvió el 18 de enero de 2016". "Todos los informes siguen un estricto orden de entrada", ha zanjado Carbonell.

La directora general ha apelado a su simpatía después de que el diputado Miguel Jerez del PP le haya preguntado por el tono "familiar" de su conversación con el número dos de Cursach con expresiones como "hola Tolo" o "gracias Pilar". Carbonell ha señalado que el sector turístico disponía de su teléfono tras su paso por la Asociación de Restauración y que conservó su número para que la pudieran seguir contactando porque, ha dicho, "soy accesible". Del mismo modo, ha señalado que conocía a Sbert como presidenta del sector en el grupo Cursach tiene numerosos establecimientos. No obstante, ha señalado que "si en lugar del de Sbert me hubieran pinchado mi teléfono tendrían conversaciones con mucha gente que me pide por sus expedientes".

Como ejemplo de que no hubo "trato de favor" ha informado de la apertura de un expediente sancionador contra el hotel BH Mallorca, propiedad del empresario Tolo Cursach, tras detectar una sobreocupación del 60 por ciento por encima de lo permitido. "Si se quisiera darle un trato de favor no habría habido inspección ni se le pondría la máxima sanción", ha señalado la directora general, que ha comparecido por su conversación telefónica con el número 2 de Cursach, Tolo Sbert.

"Se expone a la máxima sanción", ha avanzado Carbonell en el Parlament por la infracción del grupo turístico. La directora general ha hablado de este expediente para reforzar que "nunca ha habido trato de favor" hacia el empresario por su parte. Sobre la conversación telefónica, ha relatado que "Sbert pidió información de cómo estaba su expediente, como hacen otros ciudadanos, y yo le informé". "Pero en ningún momento hubo trato de favor ni se forzó ningún procedimiento", ha insistido.