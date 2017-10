Alcover: "No soy consciente de aprobar ninguna operación de riesgo en Sa Nostra"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha salido hoy al paso de su imputación por la Audiencia Nacional como miembro del consejo de administración de Sa Nostra por el desvío de hasta 100 millones en operaciones de riesgo. El socialista ha señalado que sólo participó en una de las 15 reuniones que investiga el juez Pedraz y que no es "consciente" que en ella se aprobará ninguna operación de riesgo.

"De todas las reuniones que investiga fiscalía, solo estuve en una: en abril de 2010, una de las primeras que estaba", ha explicado Alcover, que por otra parte también ha señalado "no haber participado en ninguna reunión de Invernostra", la filial inmobiliaria que llevó a cabo las operaciones investigadas. En cualquier caso ha asegurado que, de momento, "no se me acusa de nada. La fiscal solo quiere saber nuestro conocimiento sobre las operaciones y el mío es cero", ha asegurado.

Preguntado por si dimitirá en el caso de que el juez mantenga la imputación tras declarar el próximo diciembre, Alcover se ha limitado a decir que cumplirá el Código Ético del PSIB.