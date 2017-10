Los mejores conciertos del fin de semana en Mallorca

¡Te invitamos! ¡Tenemos diez invitaciones! Entra en la pestaña "Ofertas" del Facebook de Diario de Mallorca

Música

Viernes 6

Al cuarto aniversario de las fiestas Across the moon, porque son un referente de las juergas más divertidas de la part forana, porque programan DJs siempre con un pie en la actualidad, sea indie, rock o electrónica, y porque el invitado especial para la ocasión es el envidiablemente populista Ángel Oliveros del Kaelum y también su Tardeo.

4º aniversario Across the moon: Ángel Oliveros (Tardeo & Kaelum) + Sideways & Dirty Appetite. Sa Lluna (Born 14, Inca), de 23:30 a 6 h.

Al concierto de Pedro Guerra, porque aún perdura el recuerdo de sus buenas canciones con las que consiguió una dimensión notable a nivel nacional, porque se ubicó como un espectador sensible de la realidad y un hábil escrito de músicas, y porque viene a presentar no uno sino dos discos, Arde Estocolmo y 14 de ciento volando de 14.

Pedro Guerra: gira Arde y vuela. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 20 €.

Al último capítulo del ciclo Deià cultural, porque programan a los excelentes Le Carromato, porque su repertorio de swing, jazz clásico, aires de cine negro, bandas sonoras y repertorio propio es interpretado por unos músicos de altísimo nivel, porque además rebozan siempre sus actuaciones con puntadas de humor.

Deià cultural presenta: Le Carromato. Hotel Es Molí (Carretera Valldemossa - Deià s/n), 20 h.

Al concierto de Psiconautas, porque es el grupo de Alberto Vizcaíno, porque estuvo en los referenciados La Isla, porque la sesión posterior tiene dos capitanes del pop de lujo en Miqui Puig de Los Sencillos y el local Retroman, y porque será en el bendito y carismático Lisboa.

Psiconautas (22 h., 6 €) + Miqui Puig DJ & Retroman (23:30 - 4 h). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al concierto de Raw Fun, porque estos londinenses son la banda de Patrice Picard, porque es un buen mito desde aquellos The Cannibals en los que aportaba su guitarra incendiada, porque guitarrazos y sótano son una buena mezcla, y porque telonean los voluntariosos Amazonas.

Raw Fun + Los Amazonas. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), de 23 a 5 h., conciertos desde las 0 h. por 6 €.

Al retorno de las fiestas Hype!, porque aún se recuerda su apuesta por la farra popular y la electrónica democrática, porque ofrecen buen pistón en una sala perfecta en ubicación, comodidad y estética.

Hype!: Isaac Indart b2b César del Río + Tommy + Blacksmith. Lunita (Camí de Can Pastilla 39, antigua discoteca Babalú), de 23 a 6 h., 12 € dos copas hasta las 2 h., después 10 € c.c.

Sábado 7

A la nueva edición del festival Sa Rocketa, porque es un clásico muestrario de la fértil escena local, porque suelen redondear el cartel con un potente nombre venido de la península, porque con el ejército de bandas y DJs que programan más los atractivos complementos que incluyen, junto con lo amplio y versátil de la Factoria de So será un fiestón sí o sí.

XVII Festival Sa Rocketa: Muyayo Rif + Sindrome de abstinencia + Kaparoots + Frontman & the Managers - Zelisko´s Band + Coanegre + Lorhen + Otto + iLife + Meyer + Bûho + Deluigi + Fuaka + Dub Kontaktua + Dub inmersion + Sa Rocketa Circus + Batucadas Saravà, Tramolartà & Batukrak + Dimonis de Factoria de So & Ànimes de So. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), a partir de las 18 h.

A la nueva edición de las barbacoas hawaianas en el hotel La Concha Soul, porque tienen grupazos en directo y DJs infalibles, porque a poco que haga sol te puedes hasta bañar ya que tienen piscina, porque se celebran en uno de los espacios revelación de la temporada merced a su comodidad y hasta encanto.

La Concha Soul & Sapphire R&R Club presentan: Hawaian BBQ Pool Party. Chester Dinamita & The Fabulous Two + The Mallor Kings + DJ Sandro Scott + DJ Louis Boppin´ Brush. Hotel La Concha Soul (Romana 3, Paguera), de 18 a 23:30 h.

Al Tardeo del Kaelum, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes desde que abren hasta que cierran, porque interpretan el populismo con más picardía que nadie, porque saben hacer que te pongas efervescente a base de temazos universales, porque no se llena ni de críos ni de caducos manoslargas, porque son auténticos precisamente porque no van de nada.

Tardeo: Tony Bustos (DJ invitado) + Ángel Oliveros (DJ residente). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 16:30 a 22:15 h.

Al arranque de temporada del tardeo del Clubber, porque posibilitan ponerse a alzar las manos al aire ya a primera hora de la tarde, porque hay pistón fiestero sin complicaciones en un bar cucamente montado, y porque servirá de previo al posterior fiestote de LabClub esa misma noche en Sa Possessió (ver siguiente recomendación).

Tardes Boiler Room: Ralfus + Nacho Almagro + Vikenzo + Pedro Silva + Mili Takeshi. The Clubber (Cataluña 4A), de 17 a 23 h.

El fiestón (I) Som de jungle: Machete

A la fiesta Machete del colectivo Som de jungle, porque ya tardaban en volver a organizar un sarao con los ritmos habituales de jungle, bass y sonidos hermanos, porque volverán a convertir Sa Possessió en una hoguera de ritmos afilados y bajos tajantes.

Som de jungle presenta: Machete. Amoniako (en la foto) + Bob y Los Pibes + Bassmatic + KLS Keys + Som de jungle Showcase. Soundsystem por Bassfuit Boomsystem 8Kw. Viernes en Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 5 h., 10 € c.c.

El espectáculo Michael Jackson: I want U back

A ver el espectáculo Michael Jackson: I want U back, porque no es el artista original ni sus canciones las interpretan sus músicos habituales, porque no hay la magia del genio genuino ni un despiporre escénico como lo había en sus giras, porque aun así es curioso el tirón que tienen los imitadores de grandes figuras de la música, y porque es de esperar un show con efectismo suficiente como para ser entretenido y hasta satisfactorio.

Michael Jackson: I want U back. Sábado en el Auditòrium (Passeig marítim 18), vie 21:30 h., sab 18 y 21 h., dom 18 h., 20/25/30/35 €.

El fiestón (II) LabClub: The Closing Summer Show

Al cierre de la temporada de verano de LabClub, porque asaltan Sa Possessió para ofrecer su ración habitual de pum-pum-pum con sustancia, porque se llevan al ejército habitual de ejecutantes que no darán tregua al zapateo, cuelleo y palmeo, y porque en el fiestote se celebrará el cumpleaños de los dos cabezas de cartel.

LabClub presenta: The Closing Summer Show. Pedro Silva & Vikenzo + Danny Fernández + Nacho Almagro b2b Ralfus + Boshan Montes b2b Ángel Losa + Joshel + Hurlee + Javi del Valle + Tommy + Funk Visuals VJ. Sábado en Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 22 a 5 h., 10 € antes de la 1 h.

Al cierre de temporada del Miama, porque son uno de los puntos de referencia de la farra y los clubs de playa en la zona norte de la isla, porque han programado sin descanso y con criterio, porque sus saraos han llegado a ser envidiables hasta lo legendario, y porque para la ocasión convocan a una amplia nómina de la excelente cantera local.

Miama Closing Party: Satore + Iaam + Ángel Costa + Budi + Nico Díaz + Chitowsky + Kiko Melis + Valerio Latina. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C), a partir de las 18 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 16 h., 10 €.

A la noche brasileña del Lupe, porque están ofreciendo muy buenas veladas con músicas del mundo, porque están programando formaciones de nivel entre alto y excelente, porque ofrecen música de altura y pedigrí que puedes redondear cenando buena cocina.

Brazilian night con Pedro Rosa y Xema Borrás. Lupe Café Bistró (Rambla 10), de 21:30 a 23:30 h.

Al concierto de Back in Town, porque es una banda tributo a los enormes Creedence Clearwater Revival, porque incorporan a su repertorio otros clásicos del rock, y porque será en el club motero Pawnees con su habitual servicio de tatuaje durante la actuación y su hora de cierre indefinida.

Back in Town. Tributo Creedence Clearwater Revival. Pawnees M.C. Mallorca (Tintorers 16, polígono Son Castelló), 23 h.

Es variat

A la exposición La noticia dibuixada, porque ofrece el lujo de una batallón de autores reflexionando y dando su visión del mundo del periodismo, porque son más de 35 creadores participando en una colectiva que demuestra como el cómic se ha inmerso en un mundo que no le es en absoluto ajeno, y porque es un anticipo del ansiado festival Còmicnostrum.

Festival Còmicnostrum presenta: La noticia dibuixada. C.C. La Misericòrdia (Plaça hospital 4), hasta el 30 de octubre.

Al Saladina Art Fest, porque es un encuentro multidisciplinar en el que encontrar arte urbano, fotografía o escultura, porque también hay música en directo, mercadillo, actividades infantiles e intervenciones artísticas en directo.

Saladina Art Fest. Hasta el domingo en Can Picafort, programa completo en facebook.com/Saladinaartfest.

Al Oktoberfest de la cervecería Tramuntana, porque tienen once grifos y 200 cervezas en carta, porque sumergirse en la cultura alemana beoda y su comilona es más que divertido, y porque como extra ofrecen tres grifos de Weihenstephan, la cervecería más antigua del mundo, y perritos gratis con cada jarra de 1 litro.

Oktoberfest en Cervecería Tramuntana (Caro 14), viernes y sábado a partir de las 19 h.

A ver a la Compañía Castro Romero Flamenco, porque de estos tres hermanos se ha señalado que es la primera compañía flamenca en la historia invitada al mítico teatro Mariinski de San Petesburgo, y que han sido coreógrafos y solistas en el teatro Bolshoi de Moscú e invitados en galas internacionales de la Ópera de París, Royal Ballet y American Ballet Theatre.

Compañía Castro Romero Flamenco: Buscando Cervantes. Sábado en el Auditori Sa Màniga (20:30 h., 17 €) y domingo en el Auditori de Peguera (Dels pins 17, 19 h., 12 €).

A la presentación de la novela Tierra de campos de David Trueba, porque este escritor, periodista, director de cine, guionista y ocasional actor ha diseccionado en su obra y a través de dichos lenguajes una realidad bastante representativa de lo que hay ahí fuera, porque sin ser un genio absoluto si se sitúa muy por encima de lo que nos suelen vender como persona inquieta y sujeto reflexionante a tener en cuenta.

David Trueba: presentación de Tierra de campos. Viernes en Rata Corner (Hostals 17), 19 h.



El fiestón (y III) 9º aniversario Sentados en el techo

Al aniversario de Sentados en el techo, porque siempre es un fiestón y lo sabes, porque une poder de convocatoria y una alineación más diversa y potente que el Real Mallorca del 97 y te queda un sarao que de tan despiporrante puede generar huérfanos, y porque en esta ocasión se van a la muy cómoda, amplia, bien ubicada y potente en sonido La Red.

9º aniversario Sentados en el techo: Tato + The Southnormales + Switchman + Marvin Pierce & Diisola + AVYLK VJ. Sábado en La Red Club (Poima 24, polígono Can Valero), de 23:30 a 6 h., 15 €.

El eventazo (I / II) Arte y vino / Amb els 5 sentits

A la bodega José Luis Ferrer, porque tienen gusto y criterio tanto para el vino como para los eventos, porque organizan una serie de actividades alrededor de los caldos y su cultura con los que puedes darle calado no solo a tu paladar sino también a tu conocimiento.

Arte y vino. Disertación a cargo de Marta Bennàssar + Finger Food + Selección de vinos. Sábado, 19:30 h., 50 €.

Amb els 5 sentits. Cata + Concierto de clásica. Miércoles 11, 19:30 h., 25 €.

Ambos eventos en la bodega José L. Ferrer (Conquistador 103, Binissalem).

Reservas en secretaria@vinosferrer.com

El eventazo (y III) Cocina #a4manos con García y Llufriu

Al nuevo evento de ChefSin, porque si alguien ha creado marca son ellos, porque vienen organizando eventos alrededor de la cocina de altura con un sello de categoría y originalidad bastante inimitable, y porque en esta ocasión ofrecen poder aprender de las manos de dos chefs de enorme relevancia.

Cocina #a4manos con Víctor García (restaurante La Fortaleza del hotel Cap Rocat) y Felip Llufriu (Mon Restaurant, Menorca). Clase de cocina + degustación + maridaje, martes 10 en la Escola d´Hoteleria de la UIB, 18 h., 60 €.

