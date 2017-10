Pilar Carbonell a Bartomeu Sbert: "Yo te lo firmaré de todas maneras antes de irme, eso seguro"

Las conversaciones telefónicas entre la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, y el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, revelan que el Govern hizo gestiones para acelerar la legalización del Megapark, el complejo de ocio de la Platja de Palma. Así consta en el sumario del caso Cursach. La llamada de la directora general a Sbert, se refiere al informe para poder legalizar las instalaciones de MegaPark. Sbert y su equipo tejen una estrategia para poder regularizar el complejo ante las reticencias del Ayuntamiento y buscan el apoyo de la Conselleria. Diario de Mallorca reproduce íntegramente la conversación telefónica a la que ha tenido acceso, tal como ha sido registrada en el sumario del juez instructor Manuel Penalva

Pilar Carbonell: Perdona Tolo, pero cuando me has llamado estaba reunida

Bartolomé Sbert: Ya lo sé

P: Y no lo he vuelto a pensar

B: Lo liada que vas mujer

P: No te preocupes, escúchame, sí que esta mañana lo he mirado y todavía lo tenemos en el sercicio técnico, todavía lo tiene el arquitecto, pero eh...Bernardí está y yo ya lo he hablado con él, ahora el problema lo tenemos en ordenación

B. ¿Por qué?

P: Eh, que tengo a Félix de vacaciones.

B. Buha

P: Pero..si...como hoy he tenido otra, miraremos si alguien más me lo puede firmar por parte suya, por parte de ordenación, si no como mucho sería lunes que Félix se incorpora, me ha dicho día quince, sno sé si día quince viene que es viernes, si viene el viernes le pediría que lo firmáramos el viernes y si no tendría que ser a partir del lunes

B. ¿Si?

P: Pero yo estoy

B. ¿No tienes a nadie para firmar? Cuando él está...

P. Sabes que pasa, si es que los jefes de área son los jefes de área, no puede firmar nadie más, es una historia

B. Ya, ya

P. Eh... lleva tres firmas, es el Jefe de Servicio de aquí, que es el que hace el informe, que es Bernardí y solo puede firmar él, y después el Jefe de Área de Ordenación solo puede firmar Félix y después solo puedo firmar yo, es una historia, el informe te lo puede hacer otro

B. Si

P. Pero la firma no

P. Y siempre estamos...

B. Vale

P. Estamos como atados

B. Y si él se incorpora día quince viernes tú crees que podrás

P. Si el técnico se incorpora día quince y yo he podido hacer que desde Servicio Técnico aqué me gan el informe antes de día quince, el mismo día quince lo podríamos tener. Mañana te lo aclararé.

B. Bernardí lo tenía

P (Ininteligible)

B. Pero que primero

P. ¿Que lo tenía?

B. Lo pasan a ti o lo pasan a Félix

P. Primero a Félix.

B. Y no sabes si ha ido

P. Viene para aquí y luego vuelve para allá

B. Y no sabes...es decir de Bernardía a a Fèlix, Félix firma y va a ti para firmar tú

P. Y viene a mí, si, otro, sí

B. Y...

P. Pero a ordanación no esta y a firma tampoco, porque yo hoy he firmado absolutamente todo y en Ordanación no estaba

B. ¿Y dónde debe esar el informe? Y Bernardí... ¿Tú has hablado con Bernardí¿

P. He hablado con Bernardí, sí

B. ¿Y no te ha dicho que lo había hecho?

P. Lo que él no estaba en su despacho, eh...no ellos me han, la verdad es que no sé si me han dicho que lo había hecho o lo tienen para firma.

B. No, porque yo hablé con él la semana pasada, hable

P. El no lo tenía, yo le he dicho: ¿Tu lo tienes, no? He hablado con Félix, que le he llamado que estaba de vacaciones

B. Ya

P. Y me ha dicho, me ha dicho que tampoco, he llamado, he hablado con Elena Ramon, que es la que está allí ahora en lugar de Félix, o sea hace la parte de Ordenación y tampoco lo tenían

B. Pero Bernardí te dijo que ya lo tenía hecho

P. (Ininteligible)

B. Lo tenía hecho y firmado, preparado para pasar a firma, no sé a qué siguiente firma, supongo que era la de Félix

P. Ah, ves entonces, entonces no la han pasado hacía allí, pues ahora miraré yo a ver, si ahora no están

B. No, no mañana por la mañana ya

P. Porque mañana por la mañana, si, mañana por la mañana yo a las ocho voy para otra firma, sabes que pasa, es que ahora todo el día corremos, gente que tiene prisa que es lógico, ¿sabes?

B. Si

(P): Por tanto uno más o uno menos y yo mañana por la mañana me llevo otro al Palma arena a las ocho y me llevaría este otro, bueno ahora bajaré si por casualidad estuviera en Palma, lo miraré porque a veces se quedan por la tarde.

(B): Ya Te digo.

(P): Yo estoy aquí.

(B): Yo hablé con Bernardí que lo tenía.

(P): (ininteligible)

(B): que lo tenía hecho, me dijo ya está hecho.

(P): Él me ha dicho yo no lo tengo, porque yo le he pedido

(B): (ininteligible) lo debe haber dado

(P): y me ha dicho yo no lo tengo, pero claro

(B): lo debe haber dado

(P): a lo mejor me ha dicho yo no lo tengo, él estaba en una reunión, me ha dicho yo no lo tengo pero tampoco me ha dicho, ¿sabes?

(B): Sí

(P): no lo tengo no quiere decir no lo he hecho.

(B): Si, si bueno yo yo no creo que me haya engañado.

(P): a lo mejor yo no lo tengo quiere decir que lo ha pasado.

(B): Pero vamos me dijo, porque fue él porque le dije Bernardí me preocupa esto y tal.

(P): Imagino de que no

(B): y me dijo, me llamó€

(P): Pero no te preocupes no será retroactivo eh€ así que no pases pena te dije el otro día que no pases pena.

(B): No pero como yo lo tengo que meter, lo tengo metido ya dentro del ayuntamiento.

(P): Sí.

(B): El ayuntamiento (Ininteligible) está pendiente del informe de Palma.

(P): Vale.

(B): Es decir son procesos normales como hicimos con Magalluf con el hotel, entonces sino mañana Bernardí si lo encontramos porque tiene que ir al Palma Arena.

(P): No! Yo mañana lo encontraré seguro.

(B): Sí el informe estaba hecho.

(P): Aquí o allá.

(B): Vale, vale.

(P): Esto debe ser que ellos no lo han sacado para firma, a lo mejor sabiendo que él, que Felix no estaba, a lo mejor lo tienen aquí pendiente de enviar y me he dicho yo no lo tengo pensado que lo han enviado hacia allí y allí no está.

(B): Vale.

(P): Porque Elena Ramon me ha dicho, digo, yo le he pedido específicamente, búscame este expediente, que éramos tres los que buscábamos hoy por la mañana y esta me ha dicho yo no lo tengo.

(B): Ya

P. Pero esto no quiere decir que, claro pero si ellos no lo firman allí no...no vendrá hacia aquí

B. Ya

P. Y Félix... ahora le pediré a Félix a ver si día quince viene

B. Vale

P. Porque me ha dicho tengo vacaciones hasta el día quince, lo que no se si es que día quince vengo o no vengo

B. No supongo que día quince está de...

P. Si el quince viene

B. Bueno no lo s´´e

P. Si me imagino yo también, claro como es viernes hasta día quince yo me he imaginado que no vendría hasta el lunes ¿sabes?

B. Si, ok.

P. Pero...bueno si está aquí el lunes... el experiente lo encontraremos seguro, eso sería seguro, será el pimero que se pierda, cuenta con día dieciocho, ya me sabe mal pero

B. Vale

P. Yo te lo firmaré de todas maneras antes de irme, eso seguro porque el lunes yo ya me voy hacia Madrid

B. ¿Y te vas a dónde?

P. Ya nos vamos a Fitur

B. A Fitur

P. Porque el martes ya hay Exceltur

B. Madre mía, vale

P. Pero bueno, no te preocupes yo antes de irme lo aclararé

B. Vale

P. Eh, seguro

B. Me dices, me dirás cosas

P. Te digo cosas

B. Gracias, Pilar

P. Te digo cosas mañana a ver si lo he encontrado o no de todas maneras

B. Venga perfecto, gracias Pilar

P. Venga, adiós Tolo, adiós, adiós.