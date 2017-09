Podemos invita a partidos de Balears

El secretario general de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, invitó ayer a Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi y Gent per Formentera a asistir a la asamblea de alcaldes, diputados y cargos públicos convocada por el líder del partido morado, Pablo Iglesias, para este fin de semana en Navarra "para crear una mesa de diálogo que resuelva el conflicto político que existe en Cataluña y que requiere una solución política". Según explicó Jarabo, ninguno de los partidos de Balears a los que invitó ayer ha descartado participar, aunque tampoco han aceptado hasta que sus ejecutivas decidan. "Entendemos que ahora o se está con la democracia o se está con el PP y si esta asamblea se celebra el próximo fin de semana en Navarra, habrá que decidir si se está en Palma con el PP y Rajoy o se está en Navarra con las fuerzas democráticas estableciendo un diálogo necesario para que sea posible pactar un referéndum", dijo Jarabo quien realizó estas declaraciones en los pasillos del Parlament junta a la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo. Añadió que, "ante los "ataques contra la democracia, libertades y el futuro de nuestro país" el debate va más allá de la independencia de Cataluña. "Vivimos unos momentos de excepcionalidad democrática", afirmó el secretario general de Podemos, que se sumó al calificativo de "neofascista" utilizado por David Abril, coportavoz de Més per Mallorca, para referirse al PP. "O se está con la democracia o se está con el PP", insistió Jarabo.