Cort prohibirá aparcar en todas las zonas ORA el Día sin Coches

El Ayuntamiento de Palma ha decidido prohibir el estacionamiento en todas las zonas de la ciudad en las que es de aplicación la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) el viernes, día 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día sin Coches, incluido en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, cuyos actos se inician el viernes de esta semana. Solo podrán aparcar este día en las zonas ORA los vehículos de los residentes que dispongan de la correspondiente tarjeta, además de los vehículos de servicio autorizados como los taxis.

Tal como explicó ayer el concejal de Movilidad de Cort, Joan Ferrer, para compensar la previsible falta de estacionamientos se permitirá aparcar gratuitamente durante todo el día en los estacionamientos de la calle Manacor, sa Riera y Marquès de la Sènia. Asimismo, las líneas 2, 6, 10 y 24 serán gratuitas, así como el tren y el metro, tal como confirmó el director general de Transportes del Govern, Jaume Mateu, administración que se ha sumando este año la celebración.

Ferrer indicó que el objetivo de esta medida no es la de compensar los estacionamientos en zona ORA que este día no se puedan utilizar, sino "la de conseguir que los ciudadanos reflexionen y se planteen la posibiliad de utilizar formas de moverse por la ciudad que no impliquen necesariamente la utilización del vehículo privado".

En la misma línea se pronunció el director general de Movilidad del Govern, Jaume Mateu, quien afirmó que "nuestro objetivo consiste en cambiar hábitos y convencer a la gente de que otra forma de moverse es posible".

Los actos de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible se inician este viernes con la celebración del Park(ing)Dai, una iniciativa participativa y abierta a todas las entidades ciudadanas consistente en transformar, por un día, una zona ocupada habitualmente por coches en un espacio público y recreativo.

El sábado regresa la denominada "gran Diada de la movilidad" con juegos infantiles, deportes y música. La calle Unió, entre el teatro Principal y la plaza Joan Carlos I se cerrará al tráfico entre las 11,00 y las 20,00 horas.

Desde este viernes la línea 2 de circunvalación del Centro Histórico y durante toda la semana será gratuita. Como novedad, Ripoll destacó que este año se han programado sesiones de "microteatro en marcha", consistentes en actuaciones sorpresa que se realizarán en los buses de la EMT, en el metro y los autobuses interurbanos.



Plan Director Sectorial

Los actos continúan durante la próxima semana con la presentación del Plan Director Sectorial de Movilidad de les Illes Balears y la realización de talleres de mantenimiento de bicicletas, entre otras. También se realizarán rutas a pie y en bicicleta para conocer la ciudad. Otra de las novedades de este año consiste en la presencia de un photo-call en el vestíbulo de la estación intermodal en el que los ciudadanos podrán hacerse fotos y compartirlas en las redes sociales.

Coincidiendo con la celebración de la Nit de l'Art, el sábado, día 23, se volverán a cerrar al tráfico amplias zonas del centro de la ciudad con el fin de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos por las distintas galerías participantes.