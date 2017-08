La célula yihadista preparó durante medio año los atentados sin levantar sospechas

Los doce miembros de la célula yihadista que la semana pasada mató a catorce personas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) llevaban preparando los atentados durante seis meses en la casa de Alcanar (Tarragona) sin levantar sospechas. Según el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, durante este tiempo no recibieron llamadas que alertaran de movimientos extraños en la vivienda, por lo que no se abrió ninguna investigación. Trapero confirmó además que los yihadistas buscaban cometer de forma "inminente" uno o varios atentados de gran alcance con explosivos en Barcelona, con el objetivo de causar "más daño" del que lograron.



Trapero ha destacado además que los doce terroristas ya han sido identificados y que ahora los investigadores se centran en tratar de localizar y detener a Younes Aboyaaqoub, que supuestamente conducía la furgoneta que perpetró el ataque en La Rambla de Barcelona.



Pese a que hasta ahora lo desvinculaban de los atentados, los Mossos d'Esquadra, a partir de los nuevos indicios hallados, tratan ahora de comprobar si Aboyaaqoub huyó de Barcelona tras matar a puñaladas al conductor del Ford Focus que se saltó el control policial en la avenida Diagonal.



En una rueda de prensa con medios internacionales, junto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Joaquim Forn, Trapero no ha querido concretar si la Sagrada Familia podría ser uno de los objetivos de los terroristas: "cuando tengamos la suficiente fiabilidad de uno o más lugares donde se quería cometer el atentado, se informará a la autoridad judicial", ha dicho.



Los Mossos trabajan con la hipótesis de que la explosión, la noche del día 16, en la casa de Alcanar (Tarragona) donde los terroristas preparaban las bombas precipitó los atentados del día siguiente en Barcelona y Cambrils, que los terroristas "no pudieron hacer de la forma prevista, con el uso de explosivos, porque se habían inutilizado".





Buscamos 3 personas porque aún no tenemos confirmada la identidad de los restos biológicos de Alcanar #MajorTrapero #AtentadoBarcelona — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2017

La casa de Alcanar

La figura del imán

Younes Abouyaaqoub, el hombre más buscado. Agencia ATLAS | EFE

Los ataques en Cambrils

Las víctimas estarán identificadas el lunes

Piden que no se criminalicen las mezquitas

No hay que criminalizar las mezquitas, es un lugar donde la gente va a rezar #notincpor #AtentadoBarcelona — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2017

De esta forma, los terroristas tuvieron que cambiar de planes y no pudieron llevar a cabo su objetivo inicial, que era cometer de forma "inminente", el mismo jueves o en los días inmediatamente posteriores, uno o varios atentados en puntos centrales de Barcelona con furgonetas-bomba (habían alquilado tres furgonetas), con el objetivo de causar "bastante más daño" del que provocaron, conLa vivienda de Alcanar, donde fallecieron al menos dos de los terroristas en la explosión que se produjo cuando preparaban las bombas, era la base de operaciones de la célula terrorista desde hace unos seis meses, cuando la habían ocupado, aunque los Mossos no recibieron en este tiempo ningún aviso ni tuvieronEn la casa de Alcanar, los Mossos han localizado más de 120 bombonas de butano y material habitual del Dáesh para fabricar explosivos, como acetileno y TATP, y siguen buscando más material, aunque el proceso es muy laborioso porque existe el riesgo de que haya más detonaciones.Uno de los supuestos terroristas que se investiga si figura entre los fallecidos en Alcanar es el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, que está desaparecido y sobre el que sospecha que pudo tener un papel clave en la célula.Sobre el imán, cuya vivienda registraron ayer los Mossos en búsqueda de pistas, Trapero ha indicado que por el momentoa los demás miembros de la célula.De hecho, el imán no tiene antecedentes penales vinculados al terrorismo, aunque, según ha recordado el mayor, sí que tuvo relación con un implicado en investigaciones sobre los atentados de Madrid del 11-M. Además de seguir el rastro del imán, los Mossos concentran la mayor parte de sus esfuerzos en tratar de localizar y detener a Aboyaaqoub, el supuesto autor de la masacre en La Rambla.Trapero ha desvelado que los investigadores están tratando de confirmar que el autor del atentado en Barcelona, por lo que, si se confirma esta hipótesis, el dueño del vehículo, que murió apuñalado, sería la víctima número 15.Por el momento, los investigadores han podido determinar la identidad de los doce miembros de la célula, aunque les falta por situar a tres de ellos, uno de los cuales se sospecha que es el conductor de la furgoneta que atentó en Barcelona y los otros dos víctimas de la explosión de Alcanar.En concreto, según Trapero, de todos los integrantes de la célula, cinco fallecieron abatidos por los Mossos d'Esquadra en Cambrils, entre dos y tres murieron en la explosión de Alcanar, cuatro han sido detenidos y uno, Younes Aboyaaqoub, sigue huido.En Cambrils, los terroristas, que iban en un Audi 3, arrollaron a una mossa establecida en uno de los 800 puntos de control policial dispuestos en toda Cataluña tras el atentado de La Rambla, y también se llevaron por delante a media docena de personas,El agente compañero de la mossa embestida abatió a cuatro de los cinco terroristas de Cambrils, mientras que el quinto logró huir y acuchillar a un hombre en la cara, hasta que fue tiroteado mortalmente por otra patrulla policial.Los terroristas de Cambrils, con lo que los Mossos investigan si pretendían cometer un atentado apuñalando a varias personas, inspirándose en otros ataques en otras ciudades europeas.Los investigadores también están tratando de confirmar, con la colaboración internacional, los viajes previos que hicieron los integrantes de la célula a países como Marruecos -del que varios son originarios- o Suiza. De hecho, al menos uno de los miembros de la célula estuvo en Suiza a finales del año pasado, según la Oficina Federal de la Policía helvética.Trapero también estima que los catorce fallecidos en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) estarán plenamente identificados a primera hora de este lunes.Hasta ahora, los expertos del Instituto de Medicina Legal han identificado a nueve de las catorce víctimas mortales y así se lo han comunicado a los familiares y al juez que instruye la causa.Este domingo, además, han concluido los trabajos de identificación de otros tres cadáveres , aunque está pendiente el proceso de comunicación al órgano judicial y a los familiares, según ha dicho Trapero en un encuentro con periodistas extranjeros junto al presidente catalán, Carles Puigdemont , y el conseller de Interior, Joaquim Forn.El máximo responsable de losha añadido que los expertos forenses y policiales están actualmente tomando muestras de ADN a las dos víctimas restantes y que se prevé que los resultados estén listos durante la próxima madrugada.Loshan pedido que no se criminalicen las mezquitas, ya que son lugares de culto "donde la gente va a rezar".Tras los atentados unos desconocidos realizaron pintadas con insultos y amenazas de muerte en la mezquita de Montblanc (Tarragona), mientras que en Granada simpatizantes del colectivo de ultraderecha Hogar Social lanzaron botes de humo contra la Mezquita Mayor.En la rueda de prensa con periodistas extranjeros,Josep Lluís Trapero, ha hecho un llamamiento a no criminalizar estos espacios de culto, ya que las personas que acuden a ellas se dedican a rezar.En la misma rueda de prensa, el presidente de la Generalitat,, ha recordado que en Cataluña viven unos 200.000 ciudadanos de origen marroquí, "que contribuyen a la normalidad de este país y que rezan, trabajan y participan de la vida colectiva".Por ello, ha considerado que esintentar vincular la comunidad musulmana con la "radicalización islamista"."Muchos catalanes practican con absoluta normalidad su fe y contribuyen con su esfuerzo a este modelo de sociedad que queremos defender", ha señalado el presidente catalán.