Así suena 'Transformation', lo nuevo de Van Morrison

Sus inicios fueron en en la década de los 50 y aun sigue al pie del cañón. El norirlandés Van Morrison ya tiene preparado su nuevo trabajo, 'Roll With The Punche', aunque no será hasta el mes que viene cuando salga a la venta. Mientras tanto, el músico ha querido dar un adelanto a sus seguidores sacando una de las canciones que conformarán el nuevo disco, 'Transformation'.

Van Morrison (Belfast, Irlanda del Norte, 1945) cuenta entre sus reconocimientos con un título de Sir, un Brit, un OBE, un Ivor Novello, doctorados honoríficos por la Queen's University de Belfast y la University of Ulster, su entrada en el Rock n Roll Hall of Fame y el francés Ordres Des Artes Et Des Lettres.

Y es que su talento le precede, ya que es considerado como uno de los mejores músicos de su generación. Su música se caracteriza por una fusión de numerosos géneros musicales como el R&B, el jazz, el blues y la música tradicional irlandesa, entre otros, así como por un amplio y cambiante rango vocal que le ha valido el sobrenombre de 'The Belfast Lion' -'El león de Belfast'-. Algunos medios de comunicación han llegado a decir que ningún hombre blanco canta como él.

'Transformation' ya está disponible en las plataformas digitales (con Jeff Beck en la guitarra) y cuenta con un videoclip promocional grabado en directo con su banda habitual.