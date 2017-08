Company no opina de Pocoví en Cabrera

El presidente del PP balear, Biel Company, eludió ayer pronunciarse sobre el uso de una embarcación pública para desplazarse por aguas de Cabrera por parte de Joan Pocoví, empresario de la industria cárnica y persona cercana al líder popular. "Yo de estos temas no opino porque se escriben muchas cosas que no son ciertas y entrar en eso es entrar en una dinámica que no toca", dijo Company al ser preguntado por este asunto desvelado por Diario de Mallorca.

Este periódico también destapó en 2012 que Company y Rafel Bosch, en aquella época consellers del Govern de José Ramón Bauzá, hicieron una escapada a Cabrera con sesión de buceo utilizando medios y trabajadores públicos que acabó con un ágape a base de langosta y Moët Chandon en el mismo parque. No fue la única excursión de estas características que realizaron, cuyas lujosas comidas fueron sufragadas por Pocoví.

Al ser preguntado ayer por el desplazamiento de Pocoví, que le ha costado la apertura de un expediente sancionador al trabajador del Ibanat que usó la embarcación pública para transportarlo, Company rehusó pronunciarse. "No he entrado ahora ni he entrado antes (en estos asuntos), no tengo costumbre de comentar medias verdades ni mentiras ni historias de estas", zanjó el presidente del PP balear.