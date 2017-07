El líder juvenil del PP dimite y acusa a Company de "presiones" para su relevo

El presidente de las Nuevas Generaciones del PP balear, Andrés Ferrer, dimitió ayer al frente de la rama juvenil del partido en las islas. El que fuera también secretario general de la formación durante parte de la presidencia interina de Miquel Vidal, abandona el cargo denunciando "presiones" de la actual dirección de Biel Company a los más jóvenes del partido. Según Ferrer, el partido pretende "imponer" el nombre de la persona que deberá relevarle al frente de la organización juvenil.

Andrés Ferrer anunció ayer su dimisión como líder de NNGG después de varias semanas de conversaciones con la actual dirección del partido en las islas. El hasta ahora presidente de la rama juvenil tenía previsto convocar para el próximo mes de septiembre el congreso que debía servir para elegir su relevo. A falta de haberse convocado, se perfilaban dos candidaturas: la de Marga Vicens, de la corriente regionalista del partido; y la de Santi Mascaró, que apoyó a José Ramón Bauzá en el congreso regional del PP balear.

Sin embargo, la dirección del partido habría pedido conformar una candidatura unitaria encabezada por la candidata regionalista antes de convocar el congreso. "Quería abrir las Nuevas Generaciones a sus militantes y que pudieran elegir, pero la dirección quería imponer una persona", relata a este diario Andrés Ferrer.

Según el hasta ahora presidente de la rama juvenil del PP en las islas, la dirección del partido "ha chantajeado a miembros de Nuevas Generaciones a través de las juntas locales". "Y todo ha sido por órdenes directas de Company", denuncia Ferrer, que confiesa que, dimite porque "la relación con la dirección no es buena".



Mediación de NNGG nacional



Desde la cúpula del partido, su secretario general, Toni Fuster, niega las denuncias de Ferrer y asegura que, precisamente ayer, se le comunicó a él y al presidente nacional de Nuevas Generaciones que el partido autoriza que pueda haber más de una candidatura en el congreso. "No entiendo a qué viene su dimisión. Más cuando en tres o cuatro días debía convocar el congreso para irse. No era lo suyo hacerlo así", relató Fuster.

"Discrepo con muchos compañeros cada día y ni ellos ni yo dimitimos", comentó el secretario general del partido la dimisión.

En cualquier caso, para mediar estuvo ayer en las islas el presidente de Nuevas Generaciones a nivel nacional, Diego Gago. Según Fuster, se le comunicó que el partido velaría por el correcto desarrollo del congreso. Sin embargo, según Adrés Ferrer, el líder de la organización juvenil a nivel nacional "se ha ido de aquí asustado del funcionamiento y de las formas que ha visto en el partido".

El secretario general del PP de las islas, Toni Fuster, garantiza que el congreso tendrá lugar en breve y que "si no hay cambios", habrá dos candidaturas. "Ahora me constan dos, pero no significa que no puedan acabar integrándose o que pueda incluso salir otra", resumió el actual escenario Fuster.

Ferrer, identificado con el llamado rodriguismo, fue secretario general del partido durante la presidencia interina de Miquel Vidal hasta que fue sustituido por uno de los hombres de máxima confianza de Biel Company, el alcalde Campos, Sebastià Sagreras.