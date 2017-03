Seis mujeres pioneras explican su experiencia

Juana María Román | Primera jefa de servicio hospitalario

"Hay que saber que nos van a poner obstáculos"

Se licenció en Medicina en Granada en 1960. En aquel momento, según cuenta, en su promoción eran 200 hombres y 5 mujeres. En 1974, la doctora Juana María Román llegó por concurso-oposición a Jefa del Servicio de Pediatría de Son Dureta. Fue la primera mujer en España en llegar a esa categoría en un centro hospitalario. Recuerda la dificultad y los recelos del momento al estar por encima de hombres nada acostumbrados a recibir órdenes de una mujer. Su trayectoria la llevó a dar otro paso sin precedentes para la mujer. En 1978 entró como miembro de la Real Academia de Medicina, convirtiéndose en la primera mujer académica de toda España.

Francina Armengol | Primera presidenta del Govern balear

"Todavía nos examinan con otros cánones"

La actual presidenta del Govern es la primera mujer en presidir la Comunidad Autónoma de Balears. Relata que pese a los avances legales en materia de igualdad todavía queda largo camino para alcanzar la igualdad real. También en política. "Pertenezco a un partido de izquierdas y aún así siempre hay comportamientos machistas, también en mi partido", confiesa. Defiende los liderazgos femeninos no sólo por una cuestión de igualdad sino por ir ligados a formas de gobernar basadas en el diálogo en lugar de en el ´mando y ordeno´, que atribuye a "formas de gobernar muy masculinas". Lamenta que todavía se valore a las mujeres con criterios distintos.

Antònia Guillem | Primera bombero en Mallorca

"Si tienes ganas de hacer algo tienes que intentarlo"

Antònia Guillem entró en el cuerpo de Bomberos de Mallorca en 1991. En aquel momento, para ello tuvo que superar todas las pruebas, incluidas las físicas, pensadas únicamente para hombres. Pese a que, una vez dentro, fue aceptada por sus compañeros como una más, siempre encontró dificultades para la promoción interna. Sin embargo, hace diez años, de nuevo, consiguió lograr una plaza fija en el cuerpo. Hoy en día, además de ella, sólo hay otra mujer en los Bombers de Mallorca. Lamenta que en las sucesivas promociones las mujeres sigan siendo minoría y les anima a dar el paso: "Si no lo intentan, desde luego, no van a estar".

Alícia Sintes | Científica colaboradora del Proyecto Ligo

"Si una se respeta a sí misma, la respetarán"

Su caso es ligeramente diferente. Su mérito está en que es una mujer la que ha encabezado a un grupo balear de investigación en uno de los hallazgos científicos más importantes. Miembro del grupo internacional de investigación LIGO, la doctora Alicia Sintes es la única mujer científica española involucrada en el hallazgo de las ondas gravitacionales. En una jerarquía académica en la que a medida que se sube va disminuyendo la proporción de mujeres, relata que con el machismo las ha visto "de todos los colores": desde la ignorancia hacia la mujer hasta el valorar más resultados presentados por hombres.

Macarena de Castro | Primera mujer de las islas con estrella Michelín

"Hay que trabajar y luchar por lo que uno sueña"

Mientras la alta cocina está copada por hombres, Macarena de Castro ha entrado en la élite de la gastronomía en las islas. Habiéndose iniciado en el arte culinario con 18 años y tras haber trabajado con algunos de los chefs de más prestigio, en 2012 obtuvo una estrella Michelin que ha ido revalidando desde entonces año tras años desde los fogones de su restaurante El Jardín en Alcúdia. Aunque asegura no haber encontrado nunca obstáculos por el hecho de ser mujer, reivindica a las mujeres en el mundo de la alta cocina y anima a "hacer lo que uno quiera, independientemente de que sea hombre o mujer": "Hay que luchar por lo que uno sueña".

Isidra Escribano | Primera Policía Local en Palma

"La valía de las mujeres está más que demostrada"

En 1980 y con sólo 20 años, Isidra Escribano pisó un territorio desconocido hasta entonces por la mujer: el cuerpo de la Policía Local de Palma. No fue la única pero ha vivido el cambio de mentalidad en un cuerpo en el que cuando entró no había ni baño para las mujeres. Vivió los recelos de sus compañeros de trabajar con mujeres, el acoso a compañeras, que asegura, no obstante, que fue atajado de inmediato por la jefatura y también que algún conductor la enviara "a fregar" cuando ordenaba el tráfico desde las antiguas torretas de control en Palma. Hoy luce orgullosa un uniforme que ya visten muchas más mujeres aunque sigan siendo una minoría en el cuerpo.