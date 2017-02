El PP acusa de "anticlerical" al Pacto por querer revisar los bienes de la Iglesia

El diputado del PPha acusado en el pleno del Parlament a los partidos del Pacto de presentar su propuesta para recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica para, movidos por su postura "anticlerical y guerracivilista promovido por la izquierda más ultra" . En una intervención, jaleada desde la bancada popular, Camps ha afirmado que los partidos de izquierda con representación en el Parlament, a los que ha tildado de "cristofóbicos", representan lo mismo que aquellos que "quemaban Iglesias" en la República y ha negado que Franco permitiera a la Iglesia hacerse con bienes de titularidad pública. "Franco no sólo no dio este privilegio a la Iglesia, sino que lo prohibió", ha afirmado el diputado popular. La portavoz parlamentaria de Podemos ha sido la encargada de contestarle: "Me ha recordado usted a El Día de la Bestia", ha dichoa Camps al que ha acusado de representar a "lo más ultra que hay en la extrema derecha".

La propuesta presentada por Podemos y Més ha sido aprobada en sus puntos más relevantes por todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra. El texto final, no obstante, ha rebajado el papel que se adjudicaba en la propuesta inicial al Ejecutivo balear. Así, tras aceptar Podemos y Més distintas enmiendas del PSIB y de El Pi, en lugar de instar al Govern a personarse en los procedimientos judiciales inciados por los ayuntamientos para recuperar bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia, se le emplaza a "colaborar" con los consells insulars para ayudar a los ayuntamientos que así lo soliciten a emprender acciones judiciales con el fin de recuperar bienes apropiados por la Iglesia.