Lluís Martí: "Cuando ya estaba en el agua, pensé que por qué me había tirado"

­Este músico de rock se lanzó el sábado a un mar embravecido para rescatar a dos chicas cuando eran arrastradas hacia adentro por el fuerte oleaje.

Lluís Martí, cantante del grupo de rock Individualist, no sospechó que el sábado acabaría convirtiéndose en un héroe después de rescatar a dos chicas de un mar embravecido. Las dos cometieron la imprudencia, pese al fuerte oleaje, de acercarse al mar para hacerse unas fotografía en la zona de Malgrats. Su afición al surf y un curso básico de socorrismo se convirtieron en sus mayores aliados para moverse con destreza entre las olas. En tierra, un guardia civil del cuartel de Palmanova, les dio una mano salvadora para sacarles del agua.

-¿Cómo ocurrieron los hechos?

-Fui a una casa abandonada a Malgrats a hacer fotos. Quedé con un amigo y su chica y una amiga de ella. Dijeron que solo se iban a bañar los pies, pero se metieron en una zona peligrosa.

-¿Vio cómo se las llevó la ola?

-Sí. Cuando estaban en ese punto una ola casi se las lleva. Les grité "¡corred, corred!" y la siguiente se las llevó. Las arrastró mar adentro.

-¿No pudieron salir por sus propios medios?

-Al principio estaban bien. Luego dijeron que no aguantaban más. Me quité la ropa y me lancé. Solo cuando estaba en el agua, pensé por qué me había tirado.

-¿Creyó que alguna de ellas se podría ahogar?

-A la primera la pude pillar con la ayuda de una tabla. La otra ya me costó bastante. En un principio jugué con las olas. Cuando una me empujó acerqué a la primera a la costa. La otra se me iba hacia abajo. Con un brazo la empujé hacia adelante y con una nueva ola la puede empujar hacia arriba.

-¿Considera que las chicas cometieron una imprudencia?

-Por supuesto. En cuanto nos despistamos, estaban en peligro.