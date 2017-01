Podemos insiste en Picornell como sucesor de Huertas pero sin descartar a Maicas

Podemos mantiene su apuesta por Baltasar Picornell para suceder a la destituida Xelo Huertas como presidenta del Parlament, a pesar del desacuerdo de PSIB y Més con que sea el joven diputado el elegido. No obstante, ante la falta de consenso con sus socios del Pacto, Podemos no descarta plantear de nuevo la opción de Marta Maicas, aunque ayer ella misma recordó que está imputada por la denuncia que presentó Montserrat Seijas, expulsada de Podemos junto a Huertas, por el presunto uso de su firma sin autorización. Esta situación puede suponer un serio problema para que sea la elegida. "El partido tiene un candidato y le daré todo mi apoyo", dijo ayer Maicas refiriéndose a Picornell. Sin embargo, el juez adelantó ayer al 1 de febrero la fecha de su declaración, lo que podría despejar su situación en los tribunales antes de lo previsto y facilitar que fuera la próxima presidenta del Parlament.

La misma portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, no sólo no descartó ayer que al final la elegida sea Maicas sino que afirmó que tanto ella como Picornell están "en buena posición" para ocupar el máximo cargo del Parlament. Añadió que la imputación de Maicas no supondría un impedimento ni vulneraría el código ético del partido, al considerar que la acusación de Seijas tiene poco recorrido. A la vez, dejó claro a PSIB y Més que Podemos no aceptará que veten a ninguno de sus diputados para ocupar el cargo que queda vacante tras la destitución de Huertas. "Balti (Picornell) es tan viable como el resto", sostuvo Camargo.

El miércoles, tras la destitución de Huertas, dirigentes de Podemos, PSIB y Més celebraron una reunión en la que los socios de Podemos insistieron en mostrar su rechazo a Picornell y en que los únicos aceptables, a su juicio, son la propia Camargo y el líder del partido, Alberto Jarabo. Ambos, sin embargo, lo han rechazado por lo que, salvo que cambien de opinión, los diputados de Podemos que podrían presidir el Parlament serían Picornell, Maicas, Carlos Saura, Salvador Aguilera o Aitor Morrás.

"Contactos" entre el Pacto

Camargo resaltó que su partido está "deliberando y valorando" el perfil que mejor se adecúe para la presidencia de la Cámara balear, dejando claro que será un miembro de Podemos ya que el cargo corresponde a este partido, según los acuerdos por el cambio firmados con PSIB y Més. Así, descartó la posibilidad de elegir a la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, una opción planteada por Josep Castells (Més per Menorca). David Abril, portavoz de Més per Mallorca, también rechazó esta opción ya que, según dijo, implicaría que Podemos quedaría sin representante en la Mesa del Parlament porque PSIB y Més no cederían su puesto. "No sería justo para Podemos", dijo Abril quien insistió en que el Pacto está manteniendo "contactos informales" para alcanzar un consenso.

Aunque Podemos, PSIB y Més eluden poner plazos, intentan que el acuerdo se produzca antes de que hoy se reúna la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament, lo que permitiría convocar un pleno extraordinario para la próxima semana, aunque por el momento mantienen el 7 de febrero, cuando se celebrará un pleno ordinario, como fecha más probable para elegir al nuevo presidente.

Mientras, Huertas permaneció ayer toda la mañana recogiendo sus efectos del que ha sido hasta ahora su despacho en el Parlament, que tuvo que abrirle un vigilante de seguridad de la Cámara, ya que estaba cerrado con llave.