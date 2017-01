Baltasar Picornell, único candidato de Podemos para sustituir a Xelo Huertas

Baltasar Picornell se perfila como el único candidato de Podemos para sustituir a Xelo Huertas en la presidencia del Parlament, a tenor de las declaraciones efectuadas por Marta Maicas, la otra opción que planteaba el partido. Maicas, imputada en la demanda de la expulsada de Podemos Montserrat Seijas contra el partido por el supuesto uso de su firma sin permiso, ha afirmado que esta situación podría ser un motivo que anulara la posibilidad de que fuera ella la próxima presidenta de la Cámara. "El partido tiene un candidato y le daré todo mi apoyo", ha dicho refiriéndose a Picornell, al que PSOE y Més rechazan para ocupar este puesto. "Me sorprende el veto pero no sé nada", ha afirmado.

David Abril, portavoz parlamentario de Més, se ha limitado a afirmar que el Pacto aun no ha llegado a un consenso sobre quién sucedera a Huertas, destituida ayer como presidenta de la Cámara tras su expulsión de Podemos. Sí ha descartado la propuesta de Josep Castells, de Més per Menorca, de que se analizara la posibilidad de que la elegida fuera Silvia Tur, la diputada de Gent per Formentera. Abril ha considerado que esta opción supondría que Podemos perdería su representación en la Mesa del Parlament y "eso no sería justo", aunque ha evitado defender que el partido morado mantenga la presidencia del Parlament.

Mientras, Huertas se encuentra en su despacho del Parlament al parecer recogiendo sus efectos antes de abandonarlo. La ya expresidenta no ha querido por el momento efectuar ninguna declaración.