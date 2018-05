Usuarios del tren de Inca denuncian que nadie les ha informado de la avería

Los, que se han visto esta mañana atrapados por la avería del servicio, han denunciado la falta de información de la causa del incidente . Por ejemplo, en una de las estaciones del Pont d'Inca, donde el tren que suele pasar poco antes de las ocho de la mañana y ha llegado más de media hora más tarde,, de tal forma que ninguno de los usuarios estaba enterado de lo que estaba ocurriendo.

La avería ha ocurrido a primera hora de la mañana de este viernes y ha afectado a los trenes eléctridos, debido a que el fallo se ha producido en los cables de electricidad. Los trenes no podían circular, precisamente, por falta de energía, pero en la mayoría de estaciones del tren no se ha informado de tal incidencia."Hemos estado mucho tiempo esperando a que alguien de la empresa nos informara de lo que estaba ocurriendo y absolutamente nadie se ha dignado a decirnos nada. Y, además, hemos comprobado que el sistema de megafonía estaba estropeado, por lo que es lógico que nadie nos dijera nada", denunciaba a este periódico una usuaria que se ha visto afectada por la avería en la estación del Pont d'Inca. Esta persona, y el resto de usuarios que esperaban la llegada del tren a primera hora de la mañana para desplazarse a Palma, ha llegado más de una hora tarde al trabajo. A pesar de ello, aún se considera una afortunada, porque ha podido coger un tren que circulaba en dirección a Palma, pero que lo hacía en el carril contrario, es decir, en el que habitualmente se utiliza para desplazarse hasta Inca. Los usuarios han tenido que salir de la estación, dirigirse hacia el otro lado, volver a pagar y esperar la llegada del tren. "Hoy ha habido una avería en la red eléctrica, pero cada día los trenes llegan tarde. Pocas veces cumplen con el horario, por lo que no te puedes fiar de este servicio", señalaba la usuaria.

Esta ciudadana ha intentado mostrar su queja a través de un mensaje telefónico a un número que facilita la compañía ferroviaria. Sin embargo, tampoco ha recibido respuesta.

Otra de las quejas de esta usuaria es las constantes averias que sufren las escaleras mecánicas de la estación intermodal de Palma. "No entiendo como se estropean tanto y tantas veces seguidas", lamentaba la afectada por el retraso.