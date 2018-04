Polémica por la censura del dibujo ganador de la portada de la agenda del instituto de Son Servera

Dos chicas jóvenes están sentadas en poses sensuales rodeadas de libros. Sus exiguas vestimentas se componen de un corpiño amarillo y unas bragas en la que ilustra la portada, mientras que la otra luce un sujetador de encaje y unos shorts. Ambas dejan al descubierto toda una serie de tatuajes en brazos y muslos.

Es la imagen ganadora del concurso de agendas escolares que cada año organiza el instituto Puig de Sa Font de Son Servera. Una obra que ha sido censurada por el equipo directivo, que no quiere que se publique al pensar que puede afectar a la imagen del centro. "No representa los valores que se queremos trasladar a los alumnos", explica la directora del centro Ana Belén Merino.

La imagen, que ha sido diseñada por una alumna de tercero de ESO, es, según la titular del departamento de Plástica, Cristina Ginard "una obra de sobresaliente que ha superado en más de cien votos a la que ha quedado en segundo lugar, por lo que estamos en desacuerdo con la decisión".

Para la dirección del centro, en cambio, "se trata de una gran obra artística", aunque no para salir a la luz pública: "sin embargo hemos comunicado al departamento organizador que, aunque puede dar la imagen como ganadora, el equipo directivo no imprimirá la agenda el curso que viene como carta de presentación del centro, ya que pensamos que no se tienen que transmitir los valores que este dibujo significa".

Merino se muestra crítica en referencia a los prototipos físicos que considera que reflejan los dibujos "y que los alumnos podrían imitar". Se trata de un concurso que lleva muchos años realizándose, en el cual los alumnos votan al que creen mejor. Además y según reconocen desde el departamento de Plástica, ha sido una de las ediciones más participativas y creen que la obra se ajusta a las mínimas bases del concurso, no se infringe ningún derecho, ni contiene imágenes de sexo explícito.

La censura deja pues en el aire, como será la agenda del próximo curso. Dependerá de si sigue la misma directiva o si las próximas elecciones la dejan fuera y la nueva apuesta por imprimir las agendas con el dibujo ganador.