Sant Marc sirve 5.000 kilos de caracoles

Reuma, enfermedades del corazón u otras dolencias pueden hoy desaparecer, al menos durante un año, si se comen moluscos testáceos de la clase de los gasterópodos. Lo que para muchos ya es un manjar que puede degustarse en cualquier momento, en la jornada del evangelista cobra mayor protagonismo por la creencia popular de que justo el 25 de abril habrá beneficios reales para la salud de los consumidores.

La de este miércoles es unade Mallorca.

La jornada de Sant Marc es desde hace mucho tiempo protagonizada por los caracoles, si bien en el último lustro es cuando se han batido todos los récords históricos de 'fieles' a los moluscos testáceos de la clase de los gasterópodos y, al mismo tiempo, a la creencia popular. No en vano, aquellas personas que coman caracoles el día de Sant Marc gozarán de buena salud durante todo el año. O eso es lo que se espera.

Está previsto que en Mallorca hoy se devore una cantidad bastante superior a los 5.000 kilos de caracoles. Sobresale el conocido 'templo' situado en la carretera de Palma-Manacor, el Restaurant es Cruce de Vilafranca.

El propietario, Guillem Garí, revela que su negocio tiene previsto despachar "entre 4.000 y 5.000 kilos de caracoles". En cuanto al número de raciones aproximadas, calcula que "unas 2.000 serán comidas en el restaurante y alrededor de 9.000 serán transportadas por vecinos de toda Mallorca, que vendrán a buscarlas al restaurante para llevarlas hasta sus respectivos domicilios". Todo ello constata que la revolución generada por Sant Marc, los caracoles y la creencia popular va in crescendo, ganando adeptos de todas las edades año tras año.

Garí explica que todos los caracoles han sido recolectados. La gran mayoría proceden de Marruecos, si bien hay procedentes de la península. Precisamente es en Córdoba donde se limpian, se seleccionan y empaquetan. En concreto, la tradición sentencia que "si no vols ser 'tocat'per Sant Marc Evangelista has de menjar caragols". En esta línea, Garí promociona que "qui menja caragols per Sant Marc gaudeix de bona salut tot l'any!".

El secreto del éxito de los caracoles de Es Cruce de Vilafranca (establecimiento que en 2019 cumplirá medio siglo de vida): "Todos los ingredientes necesarios; toda clase de hierbas, costilleja, carne magra, gallina, panceta, potonets, botifarró, longaniza".

Además de Es Cruce, otros múltiples restaurantes y bares de la isla también ofrecen hoy la oferta tradicional de caracoles. En Sineu, Sant Joan, Alaró, Binissalem, Campos, Algaida, Petra, etc., se respira cierta expectación. Incluso desde hace días algunos establecimientos ya vienen anunciando en pizarras la llegada, por todo lo alto, de Sant Marc.