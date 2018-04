Condenada a no acercarse a menos de 3 Kkm de Magaluf por asaltar a un turista

Una mujer que asaltó un turista para robarle y que le causó heridas ha sido condenada por ela tres años y seis meses de prisión, a ser expulsada dey se le ha prohibido residir o acercarse a menos dede la zona dedurante. Además, por el delito de leve de lesiones, tendrá que pagar una multa dee indemnizar a la víctima de la agresión conpor las heridas ocasionadas.

La mujer, que contaba con antecedentes penales, asaltó a un turista en la Avenida Magaluf la madrugada del 4 de septiembre de 2016. Ella, junto a otras mujeres no identificadas, abordó a un hombre, le empujó hasta un callejón, y forcejeó hasta que cayó al suelo. Luego, logró sustraerle, entre otras pertenencias, una tarjeta de crédito y 50 euros en efectivo. El turista sufrió heridas leves en el hombro y mano derechos, por lo que tuvo que ser atendido y recibir curas durante ocho días.

Miembros de la Guardia Civil consiguieron detener a la agresora del robo con violencia. Por su parte, el ayuntamiento de Calvià, ante la posible no comparecencia de la víctima el día del juicio, se personó en la causa como acusación particular. El objetivo era que, en caso de condena, se impusieran medidas de alejamiento a la zona de Magaluf. De hecho, con la misma finalidad, el Consistorio ya se ha personado en otros 3 casos que están en trámite y aún no han sido juzgados.