El Consell revisa el expediente de Petit Deià por si hay causa de nulidad

El Consell de Mallorca no intervendrá en la licencia urbanística que el ayuntamiento de Deià concedió para la ejecución del controvertido proyecto Petit Deià, salvo que se detecte una causa de nulidad, según confirmó la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido.

El departamento de Urbanismo del Consell de Mallorca y la Agencia de Defensa del Territorio están revisando el expediente de la urbanización de 21 viviendas de lujo que ya se construyen en Deià, y que han provocado varias movilizaciones ciudadanas en contra por su impacto. El equipo que dirige Garrido, tiene sobre la mesa la revisión de oficio de la licencia del proyecto constructivo de la urbanización de estas 21 viviendas, aunque "solo podría hacerse si existe causa de nulidad", en palabras de la responsable de Territorio. De producirse ese extremo, el Ayuntamiento contaría con seis meses para revisar voluntariamente la licencia. Si transcurrido ese plazo no hubiera respuesta desde el consistorio, el Consell podría trasladar el asunto a los tribunales.

Territorio requirió el jueves pasado al ayuntamiento de Deià una copia del proyecto constructivo y el estudio de detalle de la urbanización de 21 viviendas de lujo, ya que en la primera solicitud hecha por el Consell, desde el consistorio solamente se envió el proyecto básico

El GOB registró día seis de abril un escrito dirigido a Garrido en el que se la insta a "inspeccionar" la licencia de obras. El Consell, de momento, "no aprecia" en los argumentos que apuntan los ecologistas causa de nulidad de licencia. Aún así, tanto la Dirección Insular de Urbanismo, encabezada por Joan Morey, y la Agencia de Defensa del Territorio, dirigida por Tomeu Tugores, están estudiando el caso de manera conjunta. En el escrito que firma Amadeu Corbera se denuncia que no se publicó en el BOIB el preceptivo estudio de detalle, por lo que "la licencia ahora renovada no tiene ningún amparo legal". Además, los ecologistas sostienen que el Ayuntamiento de Magdalena López (PP) no cumplió con la obligación de informar de haber concedido la licencia a la delegación de Gobierno, la conselleria de Función Pública y al Consell; y que el proyecto no fue redactado según la normativa vigente. En cualquier caso, fuentes de Urbanismo apuntan que el Consell tiene limitada la capacidad de actuación en suelo urbano - como es el caso de Petit Deià - desde la aprobación de la Ley de urbanismo de las Illes Balears (LUIB), que restringe principalmente a suelo rústico la operatividad de los consells insulares. En este sentido, la consellera Garrido remarca que con la LUIB el Consell no podría decretar paralización cautelar alguna de las obras, en caso de detectar irregularidades en el expediente.