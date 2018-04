El niño payés que arrasa en Youtube conquista a los medios nacionales

. La historia del niño payés que arrasa en Youtube con sus vídeos por su estilo de contar,, ha llegado este fin de semana a El Confidencial que le dedica una amplia entrevista donde sale a la luz que, antes de convertirse en un conocido ´youtuber´,

"Los que antes se metían conmigo, ahora me dicen: ´Vente con nosotros´. Y yo digo: ´´¿Ahora? ¡Anda ahí!", confiesa el pequeño que ya cuenta con 16.000 suscriptores en el canal de vídeos donde el de 'Ses taronges' (las naranjas) acumula casi 300.000 visualizaciones.

"Llegó un momento en que dejó de jugar al fútbol con los compañeros, y no quería ducharse en los vestuarios porque se reían de su físico. Hablamos con los profesores y sobre todo le hemos dado mucho apoyo", explica su madre, Sandra, mientras el niño asegura que "cada uno es como es y no sé... el ´bullying´ es una cosa que no quiero ni para mí ni para nadie".

Lo cierto es que Miquel Montoro es cada vez más conocido gracias a los vídeos que él mismo sube a la plataforma y que seducen por su particular mirada del mundo rural y su pasión por todo lo relativo al campo, algo que no es habitual entre los más pequeños. Cómo arar la tierra con un motocultor fue el tema de su primer vídeo que publicó en noviembre de 2017. Le ayuda su hermana mayor, Laura, y también a gestionar las redes sociales.

Su acento y sus expresiones, al compartir sus conocimientos del rural mallorquín, generan simpatía y risas. Miquel cree "que interesa porque mucha gente me deja comentarios preguntándome cosas. Uno me pedía cómo diferenciar un melón bueno de uno malo. Eso, cuando sea la época del melón, lo podré explicar", adelanta.

El ´nin payés´ no para. Esta semana dará una "master class" de pastoreo con perros pastores en el programa de IB3 "Uep! Com Anam?" que se emitirá el próximo jueves 19 de abril a las 21:40 horas. "Un fenómeno de las redes sociales y de ´fora vila´. Todo un influencer", anuncian en la televisión autonómica a Miquel Montero, la estrella del momento.

