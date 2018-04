Asociaciones y hoteleros de Portocolom protestan contra la nueva mezquita

Diversos miembros de asociaciones y hoteleros de Portocolom se reunieron ayer por la mañana con el alcalde de Felanitx , para manifestar su desacuerdo con la ubicación de la que será nueva mezquita del municipio, y para pedir que se modifiquen las normas urbanísticas con el fin de que determinadas zonas turísticas queden libres de usos religiosos.

"Consideramos que la ubicación no es la más adecuada, en medio de varios hoteles", explicaba la abogada Maria Adrover antes de entrar en la reunión. Para vecinos y empresarios la culpa es sobre todo de las normas urbanísticas felanitxeres, en vigencia desde 1969 y que en estos momentos están en proceso de actualización hacia un Plan General. "Además se pide la licencia como centro educativo religioso", recuerdan.

El encuentro viene a raíz del informe de declaración responsable que la Comunidad Islámica Attawba presentó el pasado 26 de marzo en el registro municipal, y del que las asociaciones tuvieron conocimiento este pasado lunes. Se trata de una comunicación previa de inicio de instalaciones y obras menores (certificado por la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas), paso previo a la implantación y comienzo de la actividad.

En dicho documento, donde la comunidad musulmana se responsabiliza de que las actividades a realizar serán inocuas y correspondientes a obras menores que no necesitan de un proyecto, se detalla también que la nueva mezquita estará situada en la calle Assumpció, en el local donde hace años estuvo el pub Tutup y que estaba hasta ahora sin actividad.

El alcalde de Felanitx señala que "si cumplen con la legalidad establecida tendrán la licencia de actividad y si no, pues no; como todo el mundo". "Hasta ahora han presentado toda la documentación correctamente y eso es lo que cuenta. Como Ayuntamiento no podemos hacer nada, están en su derecho de abrir una mezquita".