La construcción de piscinas en jardines singulares de Sóller divide a los ediles de Més

El pleno delque se celebró ayer martes puso de manifiesto las voces discordantes que hay en el seno de la, en tanto que en uno de los temas que se elevaron a votación susvotaron de forma dispar: uno lo hizo en contra, dos se abstuvieron y otros dos lo hicieron a favor. Més per Sóller forma parte del gobierno municipal con un pacto suscrito con el. El nacionalistaes el alcalde.

Los socios del PSOE elevaron al pleno una modificación puntual del Plan General mediante la cual se autorizará que se puedan construir piscinas en jardines particulares que actualmente están protegidos con la figura de zona verde privada. La propuesta prosperó gracias a los votos de los cuatro concejales socialistas, los tres del PP que asistieron al pleno y dos de Més, los del alcalde y del concejal Andreu Castanyer. Por su parte, los ediles nacionalistas Josep Lluís Puig y Laura Celià se abstuvieron, mientras que Catalina Esteva optó por votar en contra.

Esteva defendió la protección de los jardines singulares que están protegidos con la figura de zona verde privada "porque son patrimonio de todos, son algo especial y porque forman parte del paisaje del municipio". Esteva recordó que los jardines "tienen la función de esponjar el paisaje" y propuso revisar a fondo el PGOU "para estudiar si quitar esta figura proteccionista". "Lo último que debería hacerse es permitir piscinas en estas zonas", apuntó.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, el socialista Jaume Mateu, explicó que el cambio urbanístico obedece a la corrección de "carencias y contradicciones del PGOU", toda vez que explicó que la construcción de piscinas en los jardines protegidos estará restringida "porque no habrá barra libre". Éstas no podrán ocupar más de un 30% de la superficie del jardín, que en ningún caso podrá superar los 30 metros cuadrados de espejo de agua, deberán estar enlucidas con baldosas de tonalidades verdosas y para su construcción no podrá talarse ningún árbol. Los partidos de la oposición no se pronunciaron. La propuesta se aprobó gracias al apoyo del PP.