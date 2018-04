La oposición pide "explicaciones y responsabilidades" por las facturas

Santanyí y Proposta per les Illes pidieron ayer "explicaciones y responsabilidades" al alcalde Llorenç Galmés (PP) ante lo que consideran un "demoledor informe" de la interventora municipal, en el que critica duramente la forma administrativa de actuar respecto a la falta de pago de facturas por valor de 218.000 euros, como ya adelantó Diario de Mallorca.

"Tenemos de momento información de los conceptos pero no de los detalles", explica el portavoz de Alternativa, Jaume Amengual, quien denuncia que, por ejemplo, en la pedanía de es Llobards se gastó hasta un 164% más de los presupuestado en festejos (31.000 euros), "con grupos musicales aún sin cobrar". Tampoco quedan claros los detalles de las referentes a las fiestas de Navidad, donde el ayuntamiento de Santanyí se excedió un 150% de lo presupuestado, según explicaron también José Roig (El Pi) y Manel del Río (Alternativa).

El problema es que las mencionadas facturas, en su mayoría pertenecientes a Fiestas, no pasaron debidamente por el presupuesto de 2017, que fue gastado en su totalidad y que por lo tanto no dejó el remanente necesario para terminar de pagarlas en su momento; lo que hace que presumiblemente el pleno de hoy apruebe una modificación en las cuentas de 2018 para poder liquidarlas.

"Queremos saber quién va a responsabilizarse de ello y por qué ha pasado, ya que no se nos quiso informar en la comisión de gobierno previa al pleno", reitera Amengual, quien no descarta pedir dimisiones si el tema no es aclarado por parte del equipo del gobierno del Partido Popular.

Asimismo los representantes de la oposición también informaron ayer de la existencia de 15.000 euros más por abonar en honorarios de dirección de obras, arquitectos, aparejadores, etcétera. Al mismo tiempo, recordaron que ni se ha seguido el procedimiento de ley para la tramitación de dichas facturas, ni se ha actuado respecto a la normativa.

"Todo ello teniendo en cuenta que tenemos a cinco concejales con dedicación exclusiva (unos 4.000 euros mensuales) y dos con parcial. El alcalde Llorenç Galmés gana 49.000 euros al año, cuando lo máximo son 50.000, y estando cada vez menos tiempo en su municipio", aseguraron.