Porreres, Algaida y Montuïri ponen en marcha el mercado ´PAM a PAM´

Imágenes del debut del nuevo mercado itinerante ´PAM a PAM´, que apuesta por el producto local, de proximidad y el pequeño comercio. No faltaron las autoridades. Simó tortella

Ayer sábado por la mañana se inauguró en el pueblo deel nuevo. Esta iniciativa nace con la intención de ofrecer una alternativa en el Pla de Mallorca para diferenciarse de la oferta que se puede encontrar en las zonas costeras turísticas.

Porreres, Algaida y Montuïri serán los municipios que albergarán dicho mercado. El primer sábado de mes en la Plaça de la Vila de Porreres, el segundo en la Placeta de l'Església de Algaida y el tercer sábado de mes en la Plaça Major de Montuïri.

El mercadillo no tendrá más de diez puntos de venta ya que no se pretende que sea un mercado de mayor dimensión como los que ya se celebran semanalmente en los tres municipios.

Para la inauguración estaban presentes los alcaldes de las tres poblaciones vecinas: la porrerenca Francisca Mora (El Pi), la algaidina Maria Antònia Mulet (PSOE) y el montuïrer Joan Verger (Més). Asimismo acudió el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, además de una nutrida representación de regidores de los tres municipios.

El mercadillo estuvo animado con la música de la Jazz swing band Wacky Tabacco y también se realizó un taller de planters a cargo de la Associació de Varietats Locals de les Illes Balears.

Cabe apuntar que precisamente esta legislatura la comarca del Pla (Mancomunitat del Pla, Govern y Agència de Turisme de les Illes Balears) han impulsado una ambiciosa campaña de promoción turística, Un Pla per descobrir, un Pla per gaudir! En la web de la mancomunitat y en sus perfiles de Facebook y Twiter la información de cursos en la comarca, ofertas laborales, actividades, etc., se ha visto multiplicada.