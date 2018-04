Cupones de la ONCE inspirados en el pueblo de Muro y el famoso ´petrer´ Fray Junípero Serra ONCE

Los pueblos de Muro y Petra protagonizan los cupones de la ONCE de los próximos lunes y martes, 9 y 10 de abril, respectivamente. Corresponden a la serie Mi pueblo, dedicada a localidades con nombres singulares. Según anunciaron ayer en los actos de presentación, con autoridades locales y el delegado territorial de la ONCE en Balears, Josep Vilaseca Rius, once millones de cupones (cinco y medio por cada localidad) las difundirán por toda España. De Muro se resaltó su iglesia de Sant Joan Baptista, la iglesia del convento de Santa Anna, el Museu Etnològic, la Platja de Muro , el Parc de s'Albufera, etc. Mientras que de Petra sobresale en el cupón el conocido Fray Junípero Serra (con una paloma blanca en su escultura). De este municipio se ensalzaron su centro histórico, los caminos rurales, Bonany, etc.