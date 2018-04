Siete juzgados separados en tres edificios sin conexión entre ellos

Manacor

s.s.v. manacor

01.04.2018 | 00:04

Sede principal de los juzgados ´manacorins´. s.s.v.

Los siete juzgados de primera instancia e instrucción del partido judicial de Manacor, llevan años estando en el punto de mira. No por sus decisiones sino por el mal estado en general en el que se encuentran. Están, además, en tres edificios separados, no solo físicamente sino también telemáticamente, lo que dificulta de forma sensible su labor diaria. El principal, que da cabida a los juzgados del uno al cuatro, se encuentra en la plaza Font i Roig. El número cinco está en un inmueble de la calle Major. El seis y el siete, en otro de la calle Jaume II.