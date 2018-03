La oposición de Pollença consigue aprobar una moción a favor del uso turístico en suelo rústico protegido

Los grupos municipales de la derecha del ayuntamiento de Pollença,y el edil no adscrito, obtuvieron ayer miércoles el apoyo del regidor de, miembro del equipo de gobierno, para aprobar una moción conjunta en la que se defiende el. Los votos en contra deno fueron suficientes para tumbar la propuesta.

El portavoz de Tots per Pollença, Tomeu Cifre, defendió la propuesta afirmando que el municipio tiene un setenta por ciento de suelo protegido, lo que impide la actividad turística en gran parte del territorio. A su entender, el uso turístico de las viviendas ubicadas en suelo protegido "permitiría dar viabilidad a las reformas" de las edificaciones.

Por su parte, Alternativa per Pollença criticó que la moción "obvia totalmente el acceso a la vivienda" y recordó que los propietarios que ya cuentan con licencia para alquilar sus casas "podrán seguir haciéndolo". "No sabemos qué intereses defiende la moción, pero son minoritarios", apuntó la portavoz Marina Llobera.

El alcalde Miquel Àngel March explicó que la actual normativa "permite que haya actividad turística en suelo rústico protegido" y aseguró que "hay muchísimas solicitudes en trámite" en este sentido. March añadió que en estos espacios también se permite la actividad de agruturismo o turismo rural, por lo que afirmó que la moción de la derecha "está fuera de lugar".

Por otra parte, la corporación aprobó también una moción de Alternativa en apoyo al rapero Valtonyc, condenado a 3,5 años de cárcel por los textos de sus canciones. Entre otras cuestiones, la propuesta defendía la derogación del artículo relativo a las injurias a la Corona del Código Penal y la derogación de la llamada Ley Mordaza. La moción salió adelante con los votos de Junts Avançam y Alternativa y la abstención de Tots per Pollença. Por su parte, PP, UMP y Roca votaron en contra.