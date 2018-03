t. o. / j. r.

27.03.2018 | 23:16

´Via Crucis de Jaume Serra´ el Viernes Santo en s´Alqueria Blanca

­El pueblo de s´Alqueria Blanca (municipio de Santanyí) se prepara para la representación del XI Via Crucis de Jaume Serra. Será este próximo viernes, Viernes Santo, en s´Era de Can Barres. A las 20.15 se celebrará la presentación del libro 10 Anys de Via Crucis, y a las 21, representación. Promueven el acto el ayuntamiento de Santanyí, la Unitat Pastoral del terme de Santanyí y la asociación cultural s´Heura. Dirige el espectáculo Pere Terrassa y colaboran en torno a 70 personas.