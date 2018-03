Cerca de cien personas reclaman la mejora urgente de la carretera ses Salines-Colònia de Sant Jordi

"¡Basta ya! Manos a la obra, ¡por una carretera segura!". Es lo que rezaba la pancarta de mayor tamaño exhibida hoy en la manifestación convocada por un grupo de vecinos de ses Salines y Colònia de Sant Jordi. Con una marchareivindicaron la mejora urgente de la vía Ma-6100. Entre personas a pie y otras en coche se sumaron cerca de un centenar.

En la mencionada pancarta también destacaba un lazo negro con sentido mensaje: "En memoria de todas las víctimas". No en vano, desde hace décadas se vienen produciendo graves accidentes en esta carretera de apenas unos cinco kilómetros.

Javi Martínez, portavoz del grupo de residentes (y que figuró en la candidatura municipal del PP entre los suplentes), consultado por este periódico justificó la convocatoria de la protesta advirtiendo de los continuos siniestros: "La carretera que une ambas localidades está en mal estado, en especial hay una curva muy peligrosa, un punto negro que no se elimina, y aquí han fallecido compañeros, ciudadanos y familiares, en verano se registran más de 8.000 vehículos al día, estamos preocupados porque empieza una nueva temporada turística y queremos que nos escuchen".

Entre los participantes llamó la atención la considerable presencia de políticos y gente vinculada al centroderecha: PP y El Pi. Entre los asistentes, la exalcaldesa Maria Bonet (PP) y la eurodiputada también conservadora Rosa Estaràs. Las dos recordaron que en la anterior legislatura (con Maria Salom como presidenta del Consell) "ya se impulsó la redacción de un proyecto, que en el actual mandato [presidiendo el Consell el ecosoberanista Miquel Ensenyat] ha sido reducido, pero en cualquier caso respetamos el cambio si se dan prisa, se ha paralizado incomprensiblemente la iniciativa durante tres años, la ampliación debería de ser toda una realidad".

Otro rostro conocido que participó, en este caso en bici, fue el cocinero y presentador carismático Manolo Barahona. "He visto muchas muertes, es muy triste, se hubieran podido evitar, ¡cómo puede ser que no la ensanchen! Carreteras del interior de la isla, como la de Sineu, han sido adecuadas y esta de ses Salines-Colònia precisa a todas luces una actuación por sus curvas peligrosas y falta de visibilidad, y para facilitar también la ciculación de ciclistas y peatones, a su vez se podría acondicionar un camino paralelo, con protagonismo de la naturaleza, para caballistas, etc.".

Cabe apuntar que precisamente esta semana la consellera de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido (PSOE), firmó la aprobación inicial del proyecto de mejora de esta carretera Ma-6100. El presupuesto sube a 3,9 millones.

El alcalde, Bernat Roig (Endavant), recibió (este sábado) en la plaza Major (ante el consistorio) a los participantes en la marcha. Defendió el derecho a la libertad de expresión y manifestación y también coincidió en la necesidad urgente de mejorar la carretera. Eso sí, echó en cara que el proyecto inicial del PP "no tenía toda la documentación, no hicieron reuniones con los vecinos e invadía zonas ZEPA y LIC, fue vender una moto a pocas semanas de elecciones autonómicas y municipales".