El Ayuntamiento de Inca aplicará ORA gratuita en el centro a partir de septiembre

P. C.

La calle de can Vidal es una de las que recuperarían la ORA, pero gratuita

La calle de can Vidal es una de las que recuperarían la ORA, pero gratuita P. C.

El Ayuntamiento deplanifica reinstaurar la zona azul, gratuita,en el centro de la ciudad a partir de septiembre, pero de forma escalonada, según anunció durante el último pleno la concejal de Tráfico,. Los conductores deberán colocar un reloj de plástico o cartón, o un papel con la hora de llegada.

El pleno debatió una propuesta del grupo municipal popular en la que se instaba a tomar dicha determinación y en la que se planteaba una propuesta de mínimos. Esa propuesta se tradujo en una serie de calles con las que Triguero aseguró estar de acuerdo.

Aún así, se tomó la determinación de debatir en una comisión apropiada, y con mayor asesoramiento técnico, el alcance que deberá tener la zona azul.

En la propuesta popular se detallan las siguientes calles: Gran Vía de Colón, desde General Luque hasta Frai Junníper Serra; General Luque, desde Gran Vía hasta Jaume Armengol; Antoni Fluxà. Biniamar; Sant Domingo; parte de la plaza del Blanquer; Germanies, desde Joanot Colom hasta Sant Domingo; plaza de Oriente; Mostra; Palmer y Can Vidal.

Los populares lanzaron su propuesta justificándola en un descenso del número de locales comerciales en activo en el centro de la ciudad. Rosa Tarragó, ponente del PP, insistió en que "es suficiente darse una vuelta por los alrededores de la Casa Consistorial para observar más de una docena de carteles en los que se indica un traspaso".

Tarragó apuntó que la despoblación comercial del centro de la ciudad está estrechamente vinculada con las dificultades de aparcamiento en la zona y, "a la competencia de empresas con mayor potencial que tienen posibilidad de instalarse en otras zonas creando sus propios aparcamientos".

La propuesta salió adelante, pero los populares tuvieron que retirar su exposición de motivos a petición del alcalde, Virgilio Moreno (PSOE) al "no estar de acuerdo con la visión catastrofista del sector comercial de la ciudad".

Moreno recordó que "en menos de dos meses se dispondrá de las 250 plazas de aparcamiento del estacionamiento de la plaza Antoni Mateu. Eso supondrá un fuerte revulsivo para la zona, cuyo comercio ha estado muy castigado".

Tarragó accedió a eliminar la exposición de motivos "pero no porque nos hayan convencido de que no es real, sino porque queremos que se lleven a cabo las soluciones".

Durante el debate, el teniente de alcalde de Hacienda e Inversiones, Àngel Garcia, informó, además que el consistorio tiene previstas las peatonalizaciones de las calles de Antoni Fluxà y Ponent.

La calle Ponent comunica la Avinguda de las Germanies con la plaza de Antoni Fluxà y en la actualidad no tiene salida puesto que la plaza es peatonal. La calle Antoni Fluxà comunica la calle de Ramón Llull con la de Jaume Armengol y en la actualidad está rodeada de calles peatonales.