El sindicato Stei muestra su malestar por la gestión de las piscinas de Felanitx

El sindicato Stei ha expresado su malestar con la gestión que realiza la empresa Ferrovial en las piscinas de Felanitx. "Cierto es que el servicio público del polideportivo municipal Guillem Timoner es bueno. Las personas que utilizan las piscinas están contentas y el personal cumple con su trabajo. Pero no la empresa que gestiona las instalaciones", denuncia, aludiendo a que "no cumple con sus obligaciones con el personal".

Ferrovial Servicios SA ha sido titular de la contrata pública los últimos dos años y vuelve a concursar en este presente ejercicio (ya está en trámite la contratación pública), para los próximos seis años. "Desde el principio de su gestión ya hubo problemas relacionados con las nóminas. Algunos se han podido solucionar, y muchos otros no", continúa el sindicato; "No se pagaban con puntualidad ni con las cuantías que correspondía. Existen problemas en el edificio que pueden afectar la salud de usuarios y personal. Determinadas bajas no se cubren y la tarea debe ser realizada por personal que ya está haciendo su trabajo. Se niegan derechos que figuran al vigente convenio. No se actualizan los sueldos; y un largo etc".