Junts per Pollença asegura que cambiar la ubicación del PAC supondría un "retraso inasumible"

Imagen del solar de Can Conill, donde se construirá el PAC.

Imagen del solar de Can Conill, donde se construirá el PAC. j. frau

Junts Avançam, partido que gobierna el ayuntamiento de Pollença junto a UMP, reiteró ayer que el futuro Punto de Atención Continuada (PAC) se construirá en el solar de Can Conill y no en el de Can Bach, como reclama parte de la oposición, porque "después de dos años de gestiones y votaciones en el pleno, el cambio de emplazamiento supondría un retraso inasumible para las necesidades sanitarias del municipio de Pollença".

Cabe recordar que el último pleno aprobó una moción de Tots, PP y Martí Roca (regidor no adscrit0) que obtuvo el apoyo del edil de UMP, en la que se solicitaba al Ayuntamiento la paralización del proceso de cesión del solar de Conill al Govern para que fuera sustituido por el solar de Can Bach, considerado por la derecha municipal como el más adecuado para la construcción del futuro centro sanitario.

No obstante, hace unos días se publicó en el Boib la aceptación por parte del Govern del solar de Can Conill, trámite que fue efectuado el 21 de febrero por el director general del Servei de Salut. Un día después se celebró el pleno en el que se aprobó la citada moción, que según Junts Avançam "ya llegaba tarde y era extemporánea, ya que la conselleria ya había aceptado el solar de Can Conill".

Junts Avançam cree que los diferentes movimientos de Tots a favor del cambio de ubicación del PAC tienen una "clara voluntad obstruccionista" a un proyecto de "gran importancia para el municipio". El partido del alcalde Miquel Àngel March acusa al de su antecesor Tomeu Cifre Ochogavía de anteponer los intereses partidistas al interés general.



Declaraciones de Cifre

El líder de Tots per Pollença, Tomeu Cifre, lamenta que el Govern finalmente "no haya hecho caso" a la moción aprobada por el pleno a favor de la construcción del PAC en Can Bach y acusa al alcalde y a los ediles M. A. Sureda y Tomeu Cifre Bennàssar de "falta de interés" en el cumplimiento de la citada moción.

Cifre asegura que "a pesar de que la resolución pone fin a la vía administrativa", el partido está estudiando con juristas la interposición de un posible recurso a la resolución publicada en el Boib. "De entrada, no descartamos ninguna acción", apunta.