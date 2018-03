Isabel Manresa deja Calvià en Comú

Ladel ayuntamiento de Calvià, Isabely la formación Balears en Comu? por. Según apunta Manresa, no van a pelea "por una marca y por unas siglas con las que ya no nos sentimos identificados.. No es la nuestra". La regidora no adscritadesu, hasta ahora, formación.La calvianera explica cómo le han intentado echar de su partido. Al parecer, el pasado 23 de febrero, miembro de Calvià en Comú, le comunicó a Manresa que había tomado la decisión dede esta formación y por tanto, sería Barajas quien encabezaría la lista para las próximas elecciones municipales. La regidora no adscrita mostró su desacuerdo yentre los 23 miembros del partido a fin de elegir al líder de la formación.

El 16 de marzo tuvo lugar la reunión, en la que estaba prevista que cada candidata expusiera su programa, pero Barajas no asistió. Según señala Manresa, el resultado fue 16 votos favorables a su candidatura y ninguno a la de su compañera. Según la regidora no adscrita, "viendo la situación", ella y sus compañeros decidieron desvincularse del partido y seguir trabajando por libre.