17.03.2018 | 02:45

Cuando se trata de playas públicas, explotadas por empresas privadas, no es responsabilidad del Ayuntamiento la limpieza de la arena. En cambio, sí lo es el mantenimiento y vigilancia de los elementos fijos, como puede ser un columpio. Sin embargo, en el caso del accidente sufrido por la menor, el TSJB sostiene que se debió a que la playa no fue correctamente limpiada por los empleados de la empresa que explotaba la zona. No se limpió manualmente la zona del accidente.