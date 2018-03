El consistorio de Santanyí discute el Pla Hidrològic

El Ayuntamiento informó ayer de que ha hecho un análisis de la revisión anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) que concluye que "los esfuerzos previstos no son suficientes, o bien son demasiado a largo plazo, para solucionar el problema del agua en el municipio". Reprocha que el Govern "no actúa con contundencia ante el proceso de degradación que padecen las reservas de agua subterránea". Reclama actuaciones de urgencia y defiende que se instale la desaladora en Santanyí y no en Manacor.