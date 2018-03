Aprobada la moción de El Pi de Sant Llorenç sobre la ampliación de viviendas legales en suelo rústico

El ayuntamiento de Sant Llorenç, dirigido por el pacto integrado por GISCa-PSOE-Més, informó ayer de que en el pleno ordinario celebrado el jueves se aprobó "por unanimidad" la moción presentada por El Pi referente a la ampliación de viviendas legales existentes en suelo rústico.

En concreto, dicha moción acordaba instar al Govern a adoptar los cambios jurídicos pertinentes para permitir la ampliación de las viviendas en suelo rústico, construidas con licencia pero que en la actualidad se hallan en parcelas que no cumplen la parcela mínima exigible para construir nuevas viviendas en suelo rústico. Las ampliaciones quedarían sujetas a la aplicación de la normativa vigente pese a que la licencia se dio con la antigua.



En un plazo determinado

El equipo de gobierno introdujo otro punto en relación a la caducidad de las licencias otorgadas en las parcelas rústicas y que las obras previstas a las licencias no se habían finalizado. La propuesta consiste exactamente en instar al Govern a que posibilite, a través de un cambio normativo, mediante una medida transitoria, "que aquellas edificaciones no acabadas pero construidas con licencia se puedan finalizar en un plazo de tiempo determinado ya que su construcción se realizó a través de la licencia municipal que no caducaba por el simple transcurso del tiempo".

Por otro lado, en la misma sesión obtuvieron luz verde distintas modificaciones de crédito y un cambio del Reglament regulador de l'ocupació de la via pública del municipi de Sant Llorenç.