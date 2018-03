Llucmajor expedienta a más de cien propietarios de perros en solo quince días

En tan solo dos semanas laha puesto más de un centenar de denuncias, lo que significa que aproximadamente, que a su vez puede acabar en multas económicas que

En concreto la Policía Local ha interpuesto 103 denuncias a 99 propietarios de perros, en los quince días en los que ha realizado la campaña de concienciación ciudadana sobre animales de compañía y potencialmente peligrosos. La iniciativa municipal se inició el pasado día 19 de febrero y los agentes han controlado durante este periodo 475 perros de forma proporcional en Llucmajor, s'Arenal y las distintas urbanizaciones.

Tramitación

Ahora el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento tramitará los expedientes de cada uno de los informes realizados por la Policía Local. El concejal del área, Jaume Tomás (Més), explica que "nosotros recibimos la información de la Policía y a partir de sus denuncias abrimos y tramitamos los pertinentes expedientes por vulneración de la ordenanza municipal".

La mayoría de las infracciones por incumplimiento de dicha ordenanza son infracciones leves, que se prevé que serán sancionadas con multas de 60 a 300 euros. En este sentido, se han impuesto hasta 39 por no ir con correa, 29 por no tener los perros identificados con el pertinente chip obligatorio, 22 por pasear por zonas prohibidas, cuatro por deposiciones sólidas y líquidas y otras tres por no llevar bolsas de recogida de excrementos.

Por otra parte, en la memoria de esta campaña hay seis denuncias sobre perros potencialmente peligrosos que pueden conllevar sanciones de entre 300 y 15.000 euros. Así, hay tres casos en los que los propietarios han sido expedientados por no llevar bozal o correa y dos por no llevar la documentación, que pueden suponer sanciones que van de 300 a 2.404 euros.

Finalmente se puso una denuncia por no tener licencia de perro potencialmente peligroso, lo que puede ser sancionado con una multa de entre 2.404 y 15.000 euros.

En este sentido, Tomás apunta que, en todos los expedientes, "en principio y en el caso de que no sean infractores reincidentes, normalmente impondremos la sanción mínima".