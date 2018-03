La Fira del Fang de Marratxí cierra con menos ventas y visitantes que en 2017

Lafinaliza hoy. Ayer tuvo lugar el acto de cloenda por parte de las autoridades, entregándose el premio Benet Mas, dotado con 3.000 euros a la artesana

A pesar del viento, la feria ha contado con numerosos visitantes, pero no han superado los del pasado año. Este año la feria ha venido marcada por el mal tiempo toda la semana, que ha hecho reducir la visita a la misma, principalmente los días laborables.

El resumen de los artesanos, consultados ha sido negativo: Gerreria Pedro Coll, L'Albello, Olleria Can Vent y Can Bernardi Nou, todos ellos se han aquejado la falta visitas. Pedro Coll ha vendido bastante menos que el pasado año, añadiendo que la feria había sido "muy floja", que la gente no tiene dinero, y que sus productos, que la mayoría son de jardinería, al no haber empezado sus posibles compradores a cuidar el jardín, ha mermado sus ventas. Considera no debería coincidir con el primero de marzo, ya que al celebrarse el día de Balears resta afluencia.

De la falta de dinero por parte de la gene se han manifestado las hermanas Amengual de l'Albello, y uno de los propietarios de la Olleria de Can Vent. Los responsables de Can Bernardi Nou, que su principal producción son los típicos siurells ha justificado la falta de afluencia al mal tiempo durante la semana.

Dos de los nuevos artesanos de la península: la aragonesa Ana Felipe Royo, junto con el alemán de la Faszination Keramik, confirmaron que no estarán presentes en la próxima edición, ya que los gastos superan los ingresos. Ana Felipe, la ha encontrado muy larga y que son muchos días de tener su taller cerrado, no conoce ninguna feria a Nivel internacional que dure mas de cuatro días. Ha notado a faltar promoción, con visitas organizadas de posibles empresas interesadas en los productos que se ofrecen.

La duración de la fira es la polémica de cada año, que divide incluso la opinión de los alfareros de Marratxí.