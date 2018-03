Dos perros pitbulls provocan una matanza de ovejas en una finca de Marratxinet

J. C.

El propietario del rebaño, Jaume Coll, a la izquierda, en el momento de retirar a los animales muertos. J. C.

Hoy se ha registrado unapor parte de perros en. El conocido presentador del programade la televisión autonómica, que también ejerce de ganadero, ha denunciado hoy que dos perros de la razahan atacado a su rebaño de ovejas por la mañana en una finca de, con el resultado de, aunque asegura que dos de las ovejas tienen muchas posibilidades de ser sacrificadas por el mal estado que presentan.

El rebaño de Coll estaba compuesto por 34 cabezas, por lo que los perros han matado a la mayor parte de los animales. No es la primera vez que le ocurre. "Entre los últimos tres y cuatro años ya me han matado 150 ovejas", lamenta. Al parecer, los perros que han provocado la matanza ya habían protagonizado un ataque similar hace un mes en otra finca de la zona de Marratxinet.

El caso ha sido denunciado ante la Policía Local, que ha acudido a la finca a levantar acta de lo sucedido. El propietario de los perros ha reconocido que la matanza ha sido obra de dos de sus canes, ya que al parecer tiene cinco ´pitbulls´ en su propiedad, ubicada a un kilómetro de distancia, aproximadamente, de la finca donde se encontraban las ovejas. "Le he dicho al dueño de los perros que viniese a ver la matanza y le he invitado a que nos ayudase a recoger las ovejas muertas, ha venido y lo ha visto todo; ha dicho que respondería económicamente", explica Coll.

El ganadero calcula que los animales muertos tienen un coste aproximado de 2.500 euros. "No solo es esto, también está el gasto de la retroexcavadora para enterrar a los animales y el arreglo de las rejillas estropeadas por los perros para acceder a la finca", lamenta.

Jaume Coll explica que ha hablado por teléfono con el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, para reclamar medidas contra las matanzas de ovejas en el campo. "El conseller me ha dicho que desde el Govern hacen todo lo posible, pero no es suficiente, y la prueba está en que cada semana se producen dos o tres casos como este", señala el ganadero afectado, que exige más contundencia para prevenir estos casos. "Debería haber un protocolo para que no vuelva a pasar", concluye.