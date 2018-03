Los alcaldes confían que el decreto de Montoro les permita contratar personal

Muchos de los alcaldes de Mallorca están a la expectativa del contenido del decreto que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les prometió y por el cual se permitirá invertir el superávit de 2017. Varios de ellos han destacado que especialmente están a la espera de observar en qué medida se amplían las posibilidades de inversión.

Virgilio Moreno, alcalde de Inca, apunta que "hasta la fecha se permitían solo las inversiones financieramente sostenibles; eso nos limitaba a temas de mantenimiento y dejaba fuera aspectos tan importantes como el personal, servicios sociales, educación o seguridad". El responsable municipal de Inca precisa que "ahora parece que se va a ampliar el tipo de obras y se permitirá invertir en las áreas descritas antes, respetando siempre las competencias municipales; es decir que sean inversiones en asuntos de competencia municipal y no de índole superior".

Diferentes alcaldes insisten en que es crucial desbloquear la prohibición de efectuar nuevas contrataciones de personal. Antoni Mir, alcalde de Alcúdia, lamenta que "las necesidades del municipio se han multiplicado por dos en pocos años y nosotros contamos con una la misma plantilla de hace seis o siete años".



Plantillas

Los alcaldes destacan especialmente la necesidad de ampliar la plantilla policial en muchos casos. Moreno explica que "se da el caso que la plantilla envejece y pasa a una segunda actividad. Mientras no se jubile no se puede contratar a otro agente y eso se pacede en la calle". Algo que también comparte el alcalde de Alcúdia y el propio presidente de la Felib, Joan Carles Verd, alcalde de Sencelles.

Muchos municipios no han cerrado aún los presupuestos de 2017 por lo que es difícil cuantificar el dinero que se permitirá invertir, pero municipios como Inca o Alcúdia hablan ya de 2,8 y 5,2 millones respectivamente.

Moreno agrega, además, que "habrá que ver el contenido del decreto puesto que si nos permiten ampliar el gasto de personal, con la legislación actual nos repercutiría bajando la regla de gasto".

La FELIB viajó con representantes de hasta 12 municipios a Madrid, para asistir a la cumbre convocada por la Federación Estatal de Municipios después de la reunión que el martes mantuvo el presidente, Abel Caballero, con el ministro de Hacienda.

Caballero destacó el compromiso del ministro para articular un mecanismo legislativo, antes de dos semanas, para garantizar la capacidad de reinversión. En la reunión del Ministerio también se solicitó que se ampliase el rango de inversión del superávit. "Ahora mismo no podemos invertir en centros de educación públicos", añadió.



Mayoría

Cristóbal Montoro, por su parte, reconoció que "afortunadamente" son una gran mayoría los municipios que cierran con remanente pero especificó: "No significa que relajamos ninguna norma ni ninguna ley, la contención del déficit público se tiene que hacer para no repetir los errores del pasado, pero la situación ahora no es la misma".

La FELIB asegura, por su parte:"Lucharemos para que esto no quede en una reunión de buenas impresiones y palabras". Joan Carles Verd recuerda que "en el fondo" la ley Montoro "es una completa injusticia para los ciudadanos que pagan impuestos pero no ven como se revierten en beneficio de su municipio. Por lo menos, ahora, no damos pasos atrás".