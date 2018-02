Asaja se opone a la ampliación de s'Albufera porque "perjudicará" a 2.000 parcelas agrícolas

La organización agraria Asaja se opone a la ampliación del parque natural de s´Albufera en 418 nuevas hectáreas porque, a su entender, afectará a más de 2.000 pequeñas parcelas agrícolas ubicadas en las ´marjals´ de sa Pobla y Muro, lo que "supondrá un perjuicio" a los agricultores que trabajan en el ámbito de s´Albufera.

El gerente de Asaja-Balears, Joan Simonet, explica que, "una vez analizada la propuesta" de ampliación del parque natural, anunciada por la presidenta Francina Armengol el pasado sábado, la organización ha constatado que "más de la mitad" de las 418 hectáreas de la ampliación "corresponden a terrenos de cultivos típicos" de las zonas agrícolas de los dos municipios citados, por lo que Asaja "se opone" a la ampliación del parque "mientras no se cambie la normativa actual" que restringe la actividad agrícola, tal y como se recoge en el Plan de Usos actualmente vigente en el humedal de Mallorca.

Así, según esta normativa, Asaja subraya que "no se podrían realizar nuevas instalaciones o construcciones agrarias, ya que solo se permite mantener y conservar las existentes, sin posibilidad de ampliarlas". Además, "se necesitaría la autorización previa del director general de Medio Ambiente para realizar cualquier tratamiento fitosanitario".

Otros inconvenientes que, según Asaja, afectarán a los propietarios de estas 2.000 parcelas serán que "solo se autorizan cultivos tradicionales" y "se prohíben movimientos de tierra a excepción de las previstas en el Plan de Usos del parque". Esta circunstancia implicará, según la organización, que "un agricultor no podrá nivelar sus tierras sin este permiso". Por otra parte, la caza "tendrá una regulación específica a partir de la opinión del conseller de turno" y "la Administración tendrá derecho de tanteo y retracto sobre todas las fincas afectadas".

Asaja-Balears acusa al conseller de Agricultura y Medio Ambiente, Vicenç Vidal, de "volver a actuar de espaldas al sector, ya que no se ha consultado en ningún momento esta ampliación". Según su gerente, "se trata de un nuevo ataque a la agricultura productiva de Mallorca porque engaña a los agricultores de la zona y a los ayuntamientos de sa Pobla y Muro". Incluso asegura que Francina Armengol "también ha sido engañada por el conseller" porque, "a pesar de que la presidenta lo niegue, la ampliación tendrá efectos en el sector agrario".

Por último, Asaja recuerda que tanto el GOB como el secretariado Ramsar han advertido en diversas ocasiones del mal estado que presenta el parque natural de s´Albufera, una situación de la que el Govern "es plenamente consciente". No obstante, "el Govern ha hecho lo más fácil: anunciar la ampliación del parque", mientras que "el resto de medidas encaminadas a solucionar la problemática del parque continuarán en el cajón".

Según Asaja, la ampliación del parque "no tiene ningún sentido si antes no se abordan y solucionan los problemas que existen actualmente en el mismo; es una cortina de humo".