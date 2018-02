Algaida estrena su 'Geoloc', muy útil para localizar sitios en casos de emergencia

El Casal Pere Capellà de Algaida ha acogido hoy la presentación de la aplicación Geoloc Mallorca en su versión del municipio de Algaida. Se trata de una app gratuita que sirve principalmente para la localización geográfica de ubicaciones y está especialmente pensada para ser usada en caso de emergencias, puesto que permite localizar sitios ya sea por el nombre del camino o por el número de parcela. A su vez, permite informar al usuario sobre el lugar en el que se encuentra.

Jordi Centro, policía local de Llucmajor, es el creador de Geoloc Mallorca. Ya en 2017 presentó la aplicación en Llucmajor. Explica que esta herramienta "nace del estrés que padecen los servicios de emergencias a la hora de ubicar sitios en zonas rurales, ahora con el polígono y la parcela lo pueden hallar rápidamente, mejorando así el tiempo de respuesta".

En el acto de hoy, en Algaida, también han asistido representantes de la Guardia Civil, Protección Civil, Unitat Bàsica de Salut, Brigada Municipal, correos, bomberos, cuerpo de seguridad municipal dirigido por Joan Oliver y Patricia de la Rosa, subdirectora del 112.

La alcaldesa, Maria Antònia Mulet (PSOE), ha destacado y agradecido el trabajo desinteresado de Centro, "desde el primer momento nos ha dado todas las facilidades, con ganas de colaborar; la verdad es que ha realizado un trabajo de muchas horas, de forma totalmente gratuita y voluntaria".

Mulet ha detallado: "Todos sabemos que nuestro municipio es grande, donde mucha gente vive en fora vila y por lo tanto, ayudará para localizar y ubicar geográficamente en situaciones de emergencias ya sean sanitarias, protección civil, servicios policiales, servicios sociales, servicios judiciales, etc. Y facilitará también a otros servicios públicos, municipales o no, como el de mantenimiento de la brigada, urbanismo o correos, entre otros". Paralelamente, la aplicación puede resultar de lo más válida en el ámbito privado: empresas que se encarguen del mantenimiento de las telecomunicaciones, servicios de transporte de mercaderías, etc.