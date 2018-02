Vi de la Terra Mallorca y Pla i Llevant sellan su matrimonio en Felanitx

La Estació Enològica de Felanitx acogió ayer una ´boda´ muy importante y esperada. Ya en mayo de 2017, cuando se inauguró la reforma del edificio (la parte conocida popularmente como la residència de s´enginyer), la Denominació d´Origen (DO) Pla i Llevant anunció su enlace con la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Vi de la Terra Mallorca, representando en conjunto el 80% del vino producido en la isla. No obstante, no ha sido hasta hoy cuando realmente se ha escenificado este ´matrimonio´, en el que tampoco han faltado autoridades políticas y un pequeño ´banquete´.

Antoni Bennàssar Roig, presidente de las mencionadas DO e IGP, ha expresado su satisfacción por el acuerdo de colaboración firmado entre las dos entidades sin ánimo de lucro, que seguiran teniendo carácter independiente si bien compartirán domicilio social (la Estació Enològica) y llevarán a cabo de forma conjunta trabajos de promoción, la defensa de los asociados, controles de calidad, organización de actividades, etc. A su vez tendrán muy en cuenta las ayudas que ofrezcan la Unión Europea, Gobierno de España, Govern balear, Consell de Mallorca y ayuntamientos. En definitiva, esta unión entre la DO y la IGP constituye una plataforma potente que, a su vez, consolida a Felanitx como la capital del vino.

De hecho, el alcalde, Joan Xamena (Bloc), se ha mostrado feliz por el papel que asume el municipio y ha destacado también el trabajo que realizan los bodegueros locales. Cabe recordar que este 2018 se está impulsando, al fin, la recuperación pública y efectiva del monumental e histórico Celler Cooperatiu-es Sindicat, sobresaliendo su multifuncionalidad y la implicación del artista Miquel Barceló.

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, Vicenç Vidal (Més), ha ´bendecido´ al matrimonio, subrayando que la unión hace la fuerza y que esta iniciativa "es un ejemplo de colaboración" y "una fusión muy buena". En este sentido, ha reconocido su admiración por la consecución de un acuerdo "tan importante".

Se da el caso de que en Mallorca también existe la DO Binissalem. Preguntado por este diario, Bennàssar ha apuntado que ésta cuenta con igual número de bodegas que la DO Pla i Llevant, es decir, trece, y la producción de ambas es similar. ¿Viabilidad de una DO Vi de Mallorca? Advierte de que, para ello, han de cumplirse toda una serie de requisitos, "no es una cosa trivial". Por ello sugiere, entre todas las bodegas de la isla, plantear mejor una marca comercial con un nombre de este tipo. En cualquier caso, anima a toda la ciudadanía a comprar vino elaborado en Mallorca, "cuya calidad está reconocida en todo el mundo".

En cuanto a cifras, Bennàsar y Marina Vera, gerente, han detallado que la DO Pla i Llevant suma 13 bodegas y su producción media anual, en kilos de vendimia, es de 2,5 millones, mientras que la de la IGP Vi de la Terra Mallorca cuenta hasta 62 bodegas y produce 4,5. En litros, 1,5 y 3, respectivamente. Curiosamente, la DO acaba de incorporar la bodega Vinyes Son Alegre, del municipio de Santanyí, y como las de Felanitx, de la comarca del Migjorn.