Manacor propone 'citas a ciegas' en su biblioteca municipal

La capital de la comarca del Llevant, Manacor, propone 'citas a ciegas' con libros de temática amorosa coincidiendo con la fiesta de San Valentín. Esta singular iniciativa se focaliza justo al lado de las butacas de lectura informal de la biblioteca municipal, donde se han colocado unos 35 libros envueltos "para ocultar el título, la portada y el autor". Los usuarios de la biblioteca que quieran participar en esta particular 'cita a ciegas' pueden, eso sí, "leer las pistas que cada paquete ofrece sobre el libro que contiene".

El objetivo es "dinamizar el hábito de la lectura entre la ciudadanía y dar alicientes a los usuarios de la biblioteca para acercarse a libros que hasta la fecha quizás no les habían llamado la atención". Se trata de una selección de obras "que valen la pena, todos son de calidad, de temática romántica, erótica, novelas históricas y de intriga donde el amor juega un papel importante, pero hay libros para todos los públicos".

Entre las sugerentes y enigmáticas pistas: "El desig i la passió irrompen a la seva vida, trencant la monotonia del seu matrimoni i obligant-lo a qüestionar-ho tot; l'autor connecta amb els lectors per la seva naturalitat, per la seva capacitat d'emocionar-los i d'arrencar-los un somriure o una llàgrima"; "En George és un noi de quinze anys, una carta reveladora del seu pare mort, quins secrets amaga aquella carta?" o "Dura i intel·ligent però amarga immersió en la vida d'una dona, mescla de domini i subordinació, de plaer i sofriment".

La regidora de Cultura, Antònia Llodrà, expresa su satisfacción por el impulso de esta iniciativa. Tanto ella como desde la biblioteca explican que "más allá de ofrecer los libros desde esta nueva perspectiva que puede resultar emocionante, es evidente que hay novelas que valen la pena pero que quizás no llaman la atención a los lectores, ya sea porque el título no les atrae o porque la portada no es tan vistosa como muchas otras".