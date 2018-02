Mallorca Open pide disculpas y dice que retira su publicidad sexista

Mallorca Open SLU, la inmobiliaria que durante las últimas semanas ha sido protagonista por las quejas y denuncias generadas a raíz de una publicidad sexista en su local de la calle de ses Parres de Manacor, ha tomado finalmente la decisión de "retirar el cartel publicitario de forma inmediata", entre ayer y la jornada de hoy.

La empresa, a través de su bufete de abogados, emitía ayer una nota en la que pedía disculpas "a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por el cartel, ya que en ningún momento hemos tenido la intención de ofender a nadie". La polémica publicidad presentaba a una mujer en bikini estirada sobre una terraza con una piscina al fondo, lo que suscitó distintas reclamaciones particulares y la intervención de asociaciones y del Institut Balear de la Dona, que pidió hace una semana su eliminación del local.

Mallorca Open señala que substituirá a la 'mujer del bikini' "por otro cartel que no genere ninguna polémica". "Lamentamos la situación provocada y comunicamos públicamente que no volverá a ocurrir en un futuro". Al mismo tiempo la inmobiliaria dice que se pone a disposición del ayuntamiento de Manacor y del Institut Balear de la Dona, "para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el sector, y estamos a su entera disposición para colaborar en campañas de concienciación e igualdad de género", ratifica.

La empresa espera que con la retirada del anuncio se acabe definitivamente con la polémica generada, y tanto el consistorio como el Institut de la Dona "procedan a concluir definitivamente ambas actuaciones por su parte", explican los abogados.

Cabe recordar que esta semana el ayuntamiento manacorí informó a este periódico de la falta de licencia de la inmobiliaria para colocar dicha publicidad, y que desde el años 2000 no tenía constancia de ninguna solicitud de cartelería en el local donde se encuentra la empresa.